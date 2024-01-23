الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

لأول مرة فى تاريخه.. منتخب فلسطين يكتسح هونج كونج ويتأهل لدور الـ16 بكأس آسيا

فلسطين
فلسطين

فاز منتخب فلسطين على هونج كونج بثلاثة أهداف نظيفة، اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بـكأس آسيا 2023، سجلها عدي الدباغ "ثنائية" وزيد قنبر في الدقائق 12 و48 و60. 

رفع منتخب فلسطين رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث متخلفًا بفارق الأهداف عن الإمارات. 

وتأهل المنتخب الفلسطيني لدور الـ16 لأول مرة في تاريخه بعدما ضمن إحدى بطاقات أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث. 

أما هونج كونج فبقى في المركز الرابع والأخير بدون رصيد بعد الخسارة في ثلاث مباريات.

وفاز منتخب إيران على نظيره الإمارات بنتيجة 2 -1 مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة لكأس أمم آسيا لكرة القدم التي تقام في قطر. 

تقدم منتخب إيران بهدفين سجلهما نجمه مهدي طارمي في الدقيقتين 26 و65 بينما سجل يحيى الغساني هدف الإمارات الوحيد في الدقيقة 93. 

رفع منتخب إيران رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة محققًا العلامة الكاملة، بينما تجمد رصيد المنتخب الإماراتي عند أربع نقاط في المركز الثاني متفوقًا بفارق الأهداف عن فلسطين ليتأهلا سويًا لدور الـ16.

منتخب فلسطين فلسطين هونج كونج عدي الدباغ إيران

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