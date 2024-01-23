الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس آسيا.. "كوبر" يقود سوريا للفوز على الهند والتأهل لدور الـ16

منتخب سوريا
منتخب سوريا

قاد الأرجنتيني هيكتور كوبر سوريا للتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه ببطولة كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر، عقب فوزه 1 -0 على منتخب الهند، اليوم الثلاثاء، في الجولة الثالثة  بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا تعادل أوزبكستان 1-1 مع أستراليا.

وارتفع رصيد المنتخب السوري، الذي حقق انتصاره الأول في المجموعة، إلى 4 نقاط، ليحتل المركز الثالث، فيما تصدر منتخب أستراليا الترتيب برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوزبكستان، بينما قبع منتخب الهند في قاع الترتيب بلا رصيد من النقاط.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست إلى الأدوار الإقصائية في البطولة بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.وضمن منتخب سوريا التواجد ضمن أفضل 4 ثوالث في الدور الأول، ليجتاز مرحلة المجموعات في المسابقة القارية للمرة الأولى في تاريخه.

وتقمص خريبين، الذي نزل إلى أرض الملعب في الشوط الثاني قادما من مقاعد البدلاء، دور البطولة في المباراة، التي أقيمت على ملعب (البيت)، عقب تسجيله هدف منتخب سوريا الوحيد في الدقيقة 76.

واستهل منتخب سوريا مشواره في المجموعة بالتعادل بدون أهداف مع أوزبكستان، قبل أن يخسر0- 1 أمام أستراليا في الجولة الثانية.

وفي اللقاء الآخر الذي جرى بملعب (الجنوب)، بادر منتخب أستراليا بالتسجيل عن طريق مارتين بويلي في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء، فيما أحرز عزيزيبيك تورجونباييف هدف التعادل لأوزبكستان في الدقيقة.78

كوبر سوريا كاس آسيا اوزبكستان الهند

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