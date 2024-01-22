الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس آسيا.. طاجيكستان يتغلب على لبنان ويتأهل رفقة قطر إلى دور الـ 16

طاجيكستان
طاجيكستان

تأهل منتخب طاجيكستان رفقة قطر لدور الـ16 لبطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم بانتهاء منافسات المجموعة الأولى اليوم الإثنين.

فاز المنتخب القطري على نظيره الصيني بهدف سجله حسن الهيدوس في الدقيقة 66.

وفي المباراة الثانية التي أقيمت في نفس التوقيت فاز منتخب طاجيكستان على نظيره لبنان بنتيجة 1-2.

تقدم باسل جرادي لمنتخب لبنان في الدقيقة 47، ورد منتخب طاجيكستان بهدفين سجلهما بارفيزجون عمرباييف ونور الدين حمروكولوف في الدقيقتين 80 و92.

وأكمل منتخب لبنان اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه قاسم الزين في الدقيقة 56.

بهذه النتيجة يعتلي منتخب قطر قمة المجموعة الأولى برصيد تسع نقاط محققا العلامة الكاملة بينما رفع منتخب طاجيكستان رصيده إلى أربع نقاط في الوصافة لينتزع بطاقة التأهل في مشاركته الأولى بالبطولة.

في المقابل تجمد رصيد منتخب الصين عند نقطتين في المركز الثالث، وتذيل منتخب لبنان الترتيب برصيد نقطة ليودع المونديال الآسيوي من الدور الأول.

 

 

 

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