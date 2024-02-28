الأربعاء 28 فبراير 2024
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اقتصاد

اقتصاديون: وصول جزء من قيمة صفقة رأس الحكمة ضربة قاضية للسوق السوداء

ارشيفية
ارشيفية

قال خبراء اقتصاد، إن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن وصول جزء من قيمة صفقة رأس الحكمة التي أعلنت عنها الحكومة، ودخوله البنك المركزي، سيكون له تأثير إيجابي جديد على أسعار السلع والمنتجات الاستراتيجية في الأسواق.

وأكد الخبراء أن الإعلان عن وصول جزء من قيمة الصفقة ودخول جزء آخر يوم الجمعة المقبل يعد بمثابة الضربة القاضية التي وجهتها الدولة للدولار في السوق السوداء.

وقال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن إعلان الرئيس عن دخول جزء من قيمة الصفقة إلى خزانة البنك المركزى المصري يعد بمثابة توجيه ضربة قاضية للدولار في السوق السوداء.

صفقة رأس الحكمة مؤشر إيجابي

وأضاف الزهيري، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مصر نجحت في وضع علامات فارقة في توفير النقد الأجنبي بهذه السرعة في هذا التوقيت الهام والإيجابي.

وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية تمثل محفزًا لتحسين بيئة الأعمال في مصر، مشيرًا إلى أن ما تم من خلال صفقة رأس الحكمة  مؤشر إيجابي هام نحو تطبيق مقولة الصديق وقت الضيق، حيث لعبت الحكومة الإماراتية دورًا هامًا في مساندة مصر في هذا الوقت الهام.

وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية تلعب دورًا مهمًا في تعزيز التبادل التجاري بين مصر والدول الأخرى، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، وهذا بدوره يعزز التكامل الاقتصادي العالمي ويسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز اقتصادي إقليمي.

وقال هاني أمان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، إن نظرة العالم للاقتصاد المصري عقب نجاح مصر في صفقة رأس الحكمة تغيرت إلى الأفضل، مشيدًا بإعلان الرئيس وصول جزء من قيمة الصفقة إلى خزينة البنك المركزي، ما يبشر بحدوث استقرار في أسعار السلع.

في السياق، قال الدكتور حامد جميل، الاستشاري الاقتصادي، إن اعلان الرئيس عن وصول جزء من قيمة الصفقة إلى البنك المركزي بمثابة نجاح لمصر في جذب الاستثمارات الأجنبية عبر صفقة رأس الحكمة التي باتت تؤتى ثمارها من خلال خفض سعر الدولار بالسوق السوداء وتراجع أسعار الذهب والحديد، بخلاف الإعلان عن الإفراجات عن السلع الغذائية والأدوية الموجودة في الجمارك.
 

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