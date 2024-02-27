شريهان القشاوي لصالون مصر أكتوبر: "التنسيقية" مدرسة سياسية جديدة

قالت شريهان القشاوي، نائب رئيس حزب مصر أكتوبر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تدرجت في العديد من المناصب السياسية فى الحزب من امانة المرأة ثم امينة محافظة دمياط ثم نائب لرئيس الحزب لشئون المرأة ثم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشيرة الي روح التعاون والأخوة السائدة بين اعضاء التنسيقية.



وأضافت عضو التنسيقية، خلال ندوة حزب مصر أكتوبر، التي تنظمها بعنوان تمكين الشباب، أن التنسيقية كانت تجربة سياسية جديدة وملهمة، وبدات المرحلة بالتأهيل السياسي في الكثير من اللجان ثم انتقلت الي مرحلة أخري بعد التعليم.



وأوضحت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها بدات حياتها بلا سياسة، ولكن بعد الانضمام الي الحزب والتنسيقية نظرتها للحياة السياسية والمشاركة فيها اختلفت، قائله " التنسيقية مدرسة تعليم سياسة".



يشارك ضمن وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، والنائب خالد بدوي، والنائب محمد السباعي، والنائبة راجيه الفقي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وابرام عبد المسيح، وطاهر ابوزيد، وفيولا فهمي، وشادي الكردي من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.



يأتي الصالون إيمانا بأهمية تمكين الشباب وتوعيتهم سياسيا، والذي أصبح محورا استراتيجيا في بناء الجمهورية الجديدة، وانطلاقا من الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية للشباب والحرص على فتح قنوات اتصال مباشرة معهم.