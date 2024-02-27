"الوزراء": سلع أساسية بقيمة 1.3 مليار دولار متواجدة الآن فى الموانئ

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن توافر السلع الأساسية في شهر رمضان المبارك يشكل أهمية كبيرة للغاية لدى الحكومة المصرية، وتم عقد اجتماع بمجلس الوزراء لضمان توفير النقد الأجنبي المطلوب لسد الفجوة فيما يتعلق بالسلع الأساسية.

وأكد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج في المساء مع قصواء، الذي يبث على قناة سي بي سي، أن هناك سلعا أساسية بقيمة 1.3 مليار دولار متواجدة الآن في الموانئ المصرية، وتعمل الحكومة على تسهيل إفراجها في الوقت الحالي.

وأضاف الحمصاني، أن توافر النقد الأجنبي سيسهم في خفض أسعار السلع في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن الدولة المصرية حريصة على توفير السكر في معارض "أهلا رمضان" والمجمعات الاستهلاكية بسعر عادل.