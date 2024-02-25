الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الوزراء: الإفراج عن السلع الاستراتيجية والأدوية تدريجيًا وفقًا لحاجة السوق

السلع
السلع

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع الحكومة اليوم جاء لتوفير النقد الاجنبي المطلوب للإفراج عن السلع الاستراتيجية بالجمارك، موضحًا أنه خلال الاجتماع تم الاتفاق على توفير النقد الأجنبي اللازم للإفراج عنها.

وتابع المستشار محمد الحمصاني، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " مع خيري "، والمذاع على فضائية " المحور “، أن الإفراج عن السلع يشمل القمح والزيت والألبان البودرة خاصة الاحتياجات المطلوبة لسد الفجوة المحلية، مردفا: ”إجمالي النقد الأجنبي للسلع بالجمارك ١.٣ مليار دولار".

وأكمل  المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مجلس الوزراء وضع رؤية تدريجية للإفراج عن تلك السلع من الجمارك وفقًا لأولويات السوق المصرية.

وواصل: الحكومة تعمل على ضبط أسعار السلع الاستراتيجية، وزيادة المتاح منها في الأسواق، وضبط الحصيلة الدولارية.

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