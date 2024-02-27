البنك الزراعى يطلق مبادرة "بلدك معاك" لدعم الأسر الأولى بالرعاية (فيديو)

أطلق البنك الزراعي المصري، مبادرة اجتماعية جديدة تحت شعار "بلدك معاك"، تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية في مجالات الزواج والصحة والتغذية، وذلك في إطار خطة الشمول المالي التي ينفذها البنك.

وقال رئيس البنك الزراعي المصري، علاء فاروق، في حوار هاتفي مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، إن المبادرة تشمل حاليًا أربع محافظات، وتتلقى دعمًا من البنك المركزي، مضيفًا أنه تم التعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية لتنفيذ المبادرة خلال شهر رمضان وعيد الفطر.

وأشار فاروق، إلى أن البنك الزراعي يسعى إلى تحقيق تنمية شاملة وريادة للأعمال من خلال تقديم خطط للتمويل الزراعي بالشراكة مع جامعة الإسكندرية، مؤكدًا أن البنك يتخذ من المسئولية المجتمعية جزءًا من رؤيته ورسالته.