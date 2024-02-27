السيناريست سيد فؤاد يدعو إلى توسيع دائرة عرض السينما الإفريقية (فيديو)

تحدث السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، عن تحديات وفرص السينما الإفريقية في الوقت الحالي.

وأشار فؤاد، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، إلى أن السينما الإفريقية تعاني من نقص في دور العرض والجمهور والممثلين، مما يجعل الفيلم الأجنبي يحظى بمشاهدة أكبر من الفيلم المحلي في القارة السمراء.

وقال: "السينما الإفريقية تحتاج إلى دعم وتشجيع من الحكومات والمؤسسات والمهرجانات لزيادة إنتاجها وتوزيعها وترويجها".

واقترح فؤاد، أن يتم عرض الفيلم الإفريقي في جميع الدول الإفريقية الـ54، ليصبح له حضور إقليمي ويصل إلى فئات أوسع من المشاهدين، وأضاف: "هذا سيساهم في تنويع الثقافة السينمائية وتعزيز التبادل والتعاون بين الدول الإفريقية".