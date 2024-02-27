الثلاثاء 27 فبراير 2024
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متحدث "الوزراء" يعلن التزام الحكومة بتعويض أهالى منطقة رأس الحكمة (فيديو)

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية تدعم القطاع الخاص بقوة، كما أنها جادة في طرح عدد من الشركات التابعة للقوات المسلحة المصرية ضمن خطة الطروحات، وهو ما تثبته الخطوات التي تم اتخاذها في هذا الملف.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج في المساء مع قصواء، الذي يبث على قناة سي بي سي، أن اجتماع العروض المقدمة لشركة "وطنية" ضمن خطة الطروحات تناول عددا من العروض الأجنبية، مؤكدا أن هناك مؤشرات إيجابية خلال الفترة الحالية تؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري.

وأوضح الحمصاني، أن الدولة المصرية تعلن التزامها الكامل بتعويض أهالي منطقة رأس الحكمة، مشيرا إلى أنه لن يضار مواطن واحد من هذا المشروع، كما أنه مشروع عمراني تنموي سيشهد استثمارات لن تقل عن 15 مليار دولار، وسيوفر العديد من فرص العمل.

قصواء الخلالي في المساء مع قصواء المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء استثمارات أهالي منطقة رأس الحكمة رأس الحكمة

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