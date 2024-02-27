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هشام حلبى: اجتماع الرئيس السيسى وقيادات القوات المسلحة رسالة لطمأنة المصريين (فيديو)

هشام الحلبي
هشام الحلبي

أكد اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مع الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة الأفرع الرئيسية، رسالة لتطمين الشعب على جاهزية الدولة لمواجهة تحديات الأمن القومي.

وقال الحلبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج في المساء مع قصواء، عبر قناة سي بي سي، إن الاجتماع تناول المستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية الحالية وأثرها على الأمن القومي، وكذلك الدور والموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها أهل غزة، بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول العربية والصديقة.

هشام الحلبي الأكاديمية العسكرية السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع الفريق أسامة عسكر العاصمة الإدارية قصواء الخلالي في المساء مع قصواء مصر غزة

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