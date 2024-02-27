السيناريست سيد فؤاد يشيد بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (فيديو)

أعرب السيناريست سيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، عن فخره بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الذي يعد أحد أهم المهرجانات السينمائية في القارة.

وقال فؤاد، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد: "مهرجان الأقصر يحظى بتغطية إعلامية وإعلانية كبيرة، ويعرض أكثر من 100 فيلم من مختلف الدول الإفريقية، وينظم ورش عمل وندوات ومسابقات للمخرجين والممثلين والنقاد".

واختتم فؤاد، حديثه بالتأكيد على ضرورة دراسة الأسباب التي تحول دون وصول الفيلم الإفريقي إلى دور العرض، وإيجاد حلول عملية لتحسين جودته وجاذبيته وتنافسيته.