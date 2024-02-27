الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

أستاذ دراسات عبرية: نتنياهو أمام مأزق شديد لكثرة الرافضين سياسته فى الداخل والخارج

نتنياهو
نتنياهو

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ دراسات عبرية بجامعة الإسكندرية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية، إن الأمن القومي المصري لا يتعارض مع دعم القضية الفلسطينية  على الإطلاق.

الحرب في غزة

وأكد الدكتور أحمد فؤاد أنور، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" مع الإعلامية لاما جبريل، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن جيش الاحتلال بدأ في تشكيل لجنة المعادين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولهذا نتنياهو أمام مأزق شديد لكثرة الرافضين سياساته في الداخل والخارج.

 

وتابع: "مصر حذرت مرارًا وتكرارًا من عمليات التدنيس التي كانت تحدث في الأقصى على أيدي الكيان الصهيوني، لذا العالم يعلم جيدًا أن القدس كانت تتعرض للهدم والانتهاكات الشديدة قبل أحداث ٧ أكتوبر".

أستاذ عبري أحمد فؤاد “إكسترا نيوز دعم القضية الفلسطينية الجرائم الصهيونية

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