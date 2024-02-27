الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تاجر تمور: الأسعار مناسبة للجميع ولا يوجد غلاء (فيديو)

تاجر تمور
تاجر تمور

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يتجه الأهالي إلى سوق الساحل بروض الفرج في منطقة شبرا مصر، حيث تجارة البلح والياميش الرمضاني، وهي التجارة التي ينتعش بها السوق منذ قرون من الزمن ، ويوجد داخل أزقة السوق أجود أنواع التمور وبأسعار زهيدة ومخفضة تناسب الجميع، وهو الأمر الذي جعل السوق قبلة عدد كبير من المصريين خلال شراء مستلزماتهم الرمضانية.

 

تاجر تمور: سوق الساحل يتحدى جشع التجار (فيديو)

أسعار ياميش رمضان 2024.. وأسعار البلح في الأسواق المصرية

جميع المنتجات متوفرة وبأسعار مناسبة

وقال "محمود سعد" تاجر ياميش وتمور بسوق الساحل في منطقة شبرا مصر، إنه يعمل في تلك المهنة منذ خمسة وثلاثون عامًا حيث أنه توارثها عن والده، وذكر أن الأسعار هذا العام مناسبة جدًا لجميع الفئات مطمئن الشعب المصري أن جميع المنتجات متوافرة بأعلى جودة وأقل أسعار، موضحًا أن الله عز وجل أنعم على مصر بالخير والبركة لذلك لا داعي للقلق والتوتر.

وتابع أن الأسعار تبدأ من 20 جنيه للمكسرات و60 جنيه لقمر الدين، الذي يعد مشروب أساسي ومهم في شهر رمضان الكريم.

وأضاف أن سوق الساحل يعد من أهم الأسواق الموسمية التي يفترش بها التجار بضائعهم ويقوموا بتوفير الخصومات والعروض عليها لمحاربة جشع التجار و للتسهيل على الأهالي في شراء التمور وياميش رمضان.

وأوضح أن أسعار أنواع المكسرات والتمور مختلفة وجميعها متواجدة وبكثرة لتلبية طلبات المواطنين، وتابع أن برغم المجهود الكبير الذي يقوم به في هذا الموسم، إلا أنه يشعر بسعادة كبيرة تجعله يتجاهل الإرهاق والتعب، عندما يشاهد الآلاف من المواطنين يشترون متطلبات الشهر الكريم.

وأشار إلى أن هناك بعض التجار يفتعلون أزمة من خلال احتكار البضائع والمنتجات وذلك  لزيادة الأسعار في الأسواق وزيادة العبء على كاهل المواطنين، وهذا الفعل يعد بمثابة خيانة لمصر ولشعبها، ويجب على المواطنين والتجار الوقوف مع الدولة للعبور بها من أي أزمات خاصة أن جميع السلع متوافرة وبكثرة، مختتمًا بإرسال التهنئة لجميع طوائف الشعب المصري.

تجارة البلح والياميش الرمضاني
تجارة البلح والياميش الرمضاني
تجارة البلح والياميش الرمضاني
تجارة البلح والياميش الرمضاني
تجارة البلح والياميش الرمضاني
تجارة البلح والياميش الرمضاني
تجارة البلح والياميش الرمضاني
تجارة البلح والياميش الرمضاني
شهر رمضان الكريم سوق الساحل الياميش الرمضاني السوق تمور شبرا مصر

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