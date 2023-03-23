الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«ساحل الغلابة».. سوق البلح بروض الفرج «قِبلة المصريين» فى رمضان

سوق الساحل
سوق الساحل

مع حلول شهر رمضان الكريم، تتجه أنظار المواطنون إلى سوق الساحل بروض الفرج في منطقة شبرا مصر، حيث تنتعش تجارة البلح والياميش الرمضاني، وهي التجارة التي اشتهرت بها السوق منذ زمن بعيد، حيث توجد أجود الأنواع وبأسعار زهيدة، وهو الأمر الذي جعلها قبلة عدد كبير من المصريين خلال شراء مستلزماتهم الرمضانية.

يقول محمد عصفور، أحد تجار البلح بالمنطقة، والذي يجلس وسط عدد كبير من الأجولة وبها أصناف عديدة من البلح: "سوق الساحل بروض الفرج هي الراعي الرسمي لياميش رمضان، وكان زمان عبارة عن تجارة بلح وغلة فقط، ولكن مع مرور الزمن تحول أيضًا إلى سوق للياميش بصفة عامة وارتبط اسمه بحلول الشهر الكريم».

وعن حركة البيع والشراء قال عصفور: «الحمد لله ما زالت الأسعار في المتناول، حيث أقوم ببيع البلح العادي بـ25 جنيهًا للكيلو، وكيلو البلح البركاوي 40 جنيهًا، أما البلح السكوتي فسعره تراوح بين 45 و50 جنيهًا، أما البارتمودة فسعره 60 جنيهًا».

 

يقول أيضًا محمود خالد، تاجر ياميش: "السوق هنا أصبحت مرتبطة بشهر رمضان الكريم، تبدأ قبل أسابيع قليلة منه، وتظل حتى نهاية الموسم الرمضاني، والحمد لله هناك زبائن من جميع المستويات الاجتماعية، خاصة أنه يعتبر أكبر مركز لبيع البلح بوسط القاهرة، وبالنسبة للبلح، معظم زبائنه من الصعيد، لأنهم يعشقونه ويعتبرونه وجبة أساسية على مائدة إفطارهم، ويعود تاريخ السوق إلى بدايات القرن الماضي، ولكنها تطورت مع مرور الزمن من تجارة الغلال والتي تبقي منها محلات قليلة، ثم تحولت إلى سوق سمك ولم يتبق منها سوى محلين فقط، والباقي تحول إلى سوق  لتجارة البلح".

شهر رمضان الساحل سوق بروض

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