شكرى: مصر حرصت منذ اندلاع الأزمة بغزة على ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر حرصت منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة على ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة، وستواصل جهودها للتواصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى.

مصر تواصل جهودها لإنهاء الأسباب المؤدية للصراع وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال

وأضاف خلال كلمته أمام الشق رفيع المستوى لأعمال مجلس حقوق الإنسان، كما ستواصل جهودها لإنهاء الأسباب المؤدية للصراع وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على الخط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وواصل: مصر تؤمن بالدور المهم الذي يلعبه مجلس الأمن في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إذ ما حرص على أن يكون له صوت واحد بعيدًا عن الانتقائية والتسييس في التعامل مع الأزمات المتتالية والتحديات التي يعاني منها المشهد الدولي التي كانت لها تداعياتها على التمتع بحقوق الإنسان من بينها زيادة الممارسات والتمييز العنصري، والحض على الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم حرق القرآن الكريم التي لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، وإلا فقد المجلس مصداقيته والغرض الذي أنشئ من أجله وتراجع على الاهتمام بالمشاركة في مداولاته.

وأكد نرى أن المجلس ما زال بإمكانه لعب دورًا أكبر في التعاون مع تلك التحديات، إذا امتنع أعضاؤه عن تطبيق المعايير المزدوجة، واستهداف الدول لأغراض سياسية وحماية دول أخرى رغم ما اقترفه من فظائع.