الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شكرى: مصر حرصت منذ اندلاع الأزمة بغزة على ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية

سامح شكرى وزير الخارجية
سامح شكرى وزير الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر حرصت منذ اندلاع الأزمة في قطاع غزة على ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية العاجلة، وستواصل جهودها للتواصل إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والأسرى. 

مصر تواصل جهودها لإنهاء الأسباب المؤدية للصراع وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال 

وأضاف خلال كلمته أمام الشق رفيع المستوى لأعمال مجلس حقوق الإنسان، كما ستواصل جهودها لإنهاء الأسباب المؤدية للصراع وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على الخط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وواصل: مصر تؤمن بالدور المهم الذي يلعبه مجلس الأمن في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، إذ ما حرص على أن يكون له صوت واحد بعيدًا عن الانتقائية والتسييس في التعامل مع الأزمات المتتالية والتحديات التي يعاني منها المشهد الدولي التي كانت لها تداعياتها على التمتع بحقوق الإنسان من بينها زيادة الممارسات والتمييز العنصري، والحض على الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين وتنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا وجرائم حرق القرآن الكريم التي لا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، وإلا فقد المجلس مصداقيته والغرض الذي أنشئ من أجله وتراجع على الاهتمام بالمشاركة في مداولاته.

وأكد نرى أن المجلس ما زال بإمكانه لعب دورًا أكبر في التعاون مع تلك التحديات، إذا امتنع أعضاؤه عن تطبيق المعايير المزدوجة، واستهداف الدول لأغراض سياسية وحماية دول أخرى رغم ما اقترفه من فظائع.

غزة قطاع غزة اطلاق النار

مواد متعلقة

مصدر مطلع: مصر تهدف لإغاثة وإيواء وعلاج آلاف الفلسطينيين النازحين بفعل العدوان الإسرائيلى

مصدر مطلع: مصر تتخذ الإجراءات اللازمة لإقامة معسكر إيواء ثالث بدير البلح

مصدر مطلع: تعاون مصرى فلسطينى فى تقديم المواد الغذائية والإغاثية لسكان غزة

مصدر مصرى مطلع: انتهاء مصر من إنشاء معسكر الإيواء الثاني للنازحين داخل غزة

تفاصيل استعداد "الزراعة" لتوفير اللحوم قبل رمضان

مستشفى العودة بغزة: المستشفى مهدد بالتوقف التام والخروج عن الخدمة بسبب نفاد الوقود

المقرر الأممى المعنى بالحق فى الغذاء: إسرائيل تقوم بتجويع الفلسطينيين فى غزة عمدًا

الكرملين: إرسال قوات غربية لأوكرانيا يعنى حتمًا الدخول فى مواجهة مباشرة مع الناتو

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

قرار عنيف من "كولر" ضد "كهربا" ويرفض وساطات إنهاء الأزمة

رسالة سرية من تل أبيب للقاهرة.. ومسؤولون مصريون: حماية المدنيين الفلسطينيين أولوية

الاستثمارات الأجنبية وسيلة لتعزيز الاقتصاد وتحقيق التنمية.. مصلحة المواطن كلمة السر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة

ما بعد الحرب.. ما خطة السيطرة العسكرية الأمنية لإسرائيل على غزة؟

بعد أشهر من العدوان.. جيش الاحتلال عاجز أمام أنفاق حماس فى غزة