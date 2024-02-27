تفاصيل استعداد "الزراعة" لتوفير اللحوم قبل رمضان

كشف الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، تفاصيل استعداد الوزارة لتوفير اللحوم للمواطنين قبل شهررمضان المبارك 2024، موضحًا أن رمضان والأعياد المختلفة تكون فترة ذروة الاستهلاك للمواطن.

وقال "القرش" خلال مداخلة هاتفية على "القناة الأولى" اليوم الثلاثاء، إنه يجرى العمل على تكثيف حجم المعروضات والمتاح أمام المواطنين، من خلال إعطاء موافقات افتراضية لاستيراد أكثر من 154 ألف رأس من الماشية، منها 120 ألف رأس ماشية بغرض التربية ثم الذبح في المجازر البلدية، أما الباقي بغرض الذبيح الفوري والتي تدخل كاللحوم مبردة في الأسواق، وبالتالي زيادة حجم المعروض بشكل كبير، واستقرار الأسعار.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، ، أنه يجرى العمل على تعظيم الإنتاج المحلي والحيواني، إذ تم تدشين مشروعات البتلو بتكلفة تجاوزت 7 مليارات جنيه لتمويل المزارعين من أجل تعظيم الإنتاج، ما أدى إلى زيادة عدد الرءوس بحوالي نصف مليون رأس، وبالتالي زيادة حجم المطروح في الأسواق.

وأكد أن وزارة الزراعة تعمل على زيادة المنافذ ونقاط البيع من أجل توفير بديل آمن للمواطن لشراء احتياجاته بأسعار مناسبة، بهدف إحداث حالة إتزان في الأسواق.