"الزراعة" تكشف عن خطة تطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع تنمية الثروة الحيوانية عن خطتها لتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان من خلال المشروع القومي لإنشاء مراكز تجميع الألبان لفتح منافذ تسويقية لمن يمتلكون 80% من الثروة الحيوانية.

وأكد الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المشروع القومي لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان تعتبر بمثابة المنافذ التسويقية لصغار مربي ماشية اللبن والذين يمتلكون حوالي من 70 إلى 80 % من جملة ما لدينا من الإنتاج الحيواني، كما أن الاهتمام بمراكز تجميع الألبان هو اهتمام بالثروة الحيوانية، بعد أن كانت مراكز تجميع الألبان تعمل في معزل تام عن الدولة المصرية ووزارة الزراعة، ولكن بضوابط وقرارات وزارة الزراعة والقرار الوزاري رقم 94 لسنة 2020 أصبحت هذه المراكز ترخص من قبل وزارة الزراعة وتعمل بتراخيص تشغيل.

وقال "سليمان" في تصريحات لـ"الدستور" إنه لأول مرة يتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الإنتاج الحربي، والبنوك الممولة لتوفير كافة أوجه الدعم الفني والمالي واللوجيستي لمراكز تجميع الألبان وتمويل أصحابها بفائدة بسيطة 5% مع الاستثناء من الشرط والشكل القانوني للتمويل والإقراض، وقد اعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مشروع مراكز تجميع الألبان مشروعًا قوميًا وقام بتوجيه الدولة بتحمل تكاليف الحصول على شهادة الإعتماد الدولية لكل مركز تجميع ألبان يتم تطويره تشجيعًا لأصحاب مراكز تجميع الألبان الأخرى على التطوير.



وأوضح أنه قد وافق السيد القصير وزير الزراعة، على إنشاء 8 مراكز نموذجية لتجميع الألبان في الأماكن التي يتمركز فيها صغار مربي ماشية اللبن وتفتقر إلى وجود مراكز لتجميع الألبان لتكون نموذج يحتذى به، وقد تم إنشاء وتطوير ما يزيد عن 240 مركز تجميع ألبان، بالإضافة إلى 41 مركزًا نموذجيًا في المجمعات الزراعية التابعة لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري لتستوعب كل كمية الألبان الموجودة فى هذه المناطق.