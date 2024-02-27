المقرر الأممى المعنى بالحق فى الغذاء: إسرائيل تقوم بتجويع الفلسطينيين فى غزة عمدًا

قال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إن إسرائيل تقوم بتجويع الفلسطينيين في قطاع غزة عمدًا، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية، منذ قليل.

وأكد المقرر الأممي المعني بالحق في الغذاء، إنه يجب محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها في القطاع.

وقال قيادي في حركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إنه لا تزال هناك فجوات كبيرة يتعين التعامل معها قبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف القيادي، لوكالة "رويترز"، أن تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول وقف القتال في غزة سابقة لأوانها، ولا تتناسب مع الوضع الراهن على الأرض.

وتلقت حركة "حماس" مسودة مقترح من محادثات باريس، بشأن الهدنة في غزة، يتضمن وقفًا لجميع العمليات العسكرية لمدة 40 يومًا، وفقًا لما قاله مصدر كبير مقرب من المحادثات لـ"رويترز"، اليوم الثلاثاء.

وأكد المصدر أن المقترح يتضمن مبادلة أسرى فلسطينيين مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال دون سن 19 عامًا والمسنين والمرضى، بنسبة عشرة إلى واحد.