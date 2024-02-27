مستشار وزير الزراعة: جهود كبيرة لإنتاج غذاء صحي آمن للمواطنين

أكد المستشار الإعلامي لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي أحمد إبراهيم، أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة لإنتاج غذاء صحي آمن للمواطنين.

وقال إبراهيم إن هذه الجهود تتم على عدة محاور منها: الاستخدام الآمن للمبيدات والأسمدة، وتطوير وسائل مكافحة الآفات الزراعية، بالإضافة إلى إنشاء معامل على أعلى مستوى لأمراض النباتات وتحليل المبيدات وكذلك فحص الأغذية سواء المطروحة في الأسواق المحلية أو للتصدير.

زيادة الطلب على السلع المصرية في الخارج

وأضاف أن هذه الجهود أثمرت عن زيادة الطلب على السلع المصرية في الخارج، وعدم تعرض المواطنين في الداخل لأي مشكلات بسبب تناول السلع الغذائية الزراعية، كما كان يحدث في السابق.

وأوضح مستشار وزير الزراعة أنه يتم عقد دورات تدريبية بمختلف المحافظات للتعريف بأنواع المبيدات، والتوقيت المناسب للرش باستخدام المبيدات، وتعليمهم أساسيات المكافحة المتكاملة للآفات بهدف ضبط منظومة التداول والاستخدام الآمن للمبيدات، ولضمان أمان المنتجات الزراعية على صحة الإنسان.. مشيرا إلى اهتمام الوزارة بالتوسع في استخدام وسائل المكافحة الحيوية والأسمدة العضوية للحد من استخدام المبيدات والأسمدة الأزوتية.

وأشار إلى اهتمام الوزارة أيضا بالوقاية ومكافحة الأمراض في المحاصيل طوال موسم الزراعة لضمان الوصول إلى منتج زراعي جيد وصحي وآمن.