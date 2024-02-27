الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

"تضامن بني سويف": الكشف على 126 مريضًا في قافلة طبية بمركز ناصر

قافلة طبية
قافلة طبية

أكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف الدكتورة إنجى حسن، أن المديرية نظمت بالتعاون مع جمعية الأورمان قافلة علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 126 حالة ضمن المرضى غير القادرين بقريتي "الشناويه وبوش" بمركز ناصر بالتعاون مع المستشفى الجامعي.


وأوضحت الدكتورة انجي - في بيان اليوم الثلاثاء - أن القافلة تأتي في إطار الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين، وتلبية احتياجتهم، مؤكدة على دور منظمات المجتمع المدنى التى أثبتت أنها ركيزة أساسية للتنمية والنماء.


من جانبه، أكد ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابًا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

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وعلى صعيد آخر، شهدت قرى مجلس قروى قمبش في ببا، اليوم الثلاثاء، افتتاح معرض "أهلا رمضان" الذي ينظمه حزب مستقبل وطن أمانة بمركز ببا، حيث يضم المعرض السلع الغذائية والكثير من العروض بخصومات كبيره تتعدى 30 % على كل الأصناف.

التضامن الاجتماعي بني سويف انجي حسن جمعية الأورمان قافلة

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