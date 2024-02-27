الثلاثاء 27 فبراير 2024
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مصر

محافظ مطروح يثمن جهود القائمين بالمبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"

محافظ مطروح خالد
محافظ مطروح خالد شعيب

ثمن  محافظ مطروح خالد شعيب، جهود جميع القائمين على أعمال المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة"، موضحا أنه سيراعى زراعة الأشجار المثمرة بنطاق المدارس، والجامعات، ومراكز الشباب، والحدائق العامة، والخاصة، وزراعة الأشجار غير المثمرة بالوحدات المحلية بمراكز المدن، والأحياء، وعلى الطرق العامة.

وقال المحافظ إنه مع وصول 65 ألف شجرة مثمرة من أشجار الزيتون وألف شجرة غير مثمرة،لتدشين المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " 100 مليون شجرة " بالمحافظة، سيتم توزيعها على مجالس المدن، لغرسها وزراعتها بمختلف مراكز وقرى المحافظة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتماشيًا مع جهود الدولة في تطبيق نظم الاستدامة البيئية ومواجهة التغيرات المناخية، وتوفير بيئة نظيفة، وصحية، وآمنة للمواطن تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة. 

ووجه المحافظ، مجالس المدن، لاستخدام المعدات، والعمالة الخاصة بها في ري ورعاية الأشجار التي ستزرع بنطاق دائرتها للحفاظ عليها وضمان نجاح المبادرة بالمحافظة.

توزيع 100 ألف شتلة زيتون على المواطنين بعدد من مجالس المدن

وأوضح محافظ مطروح أنه يجري حاليا توزيع 100 ألف شتلة زيتون على المواطنين بعدد من مجالس المدن، في إطار نشر زراعة الزيتون بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، حيث أن الزيتون من الأصناف التي تلقي نجاحا كبيرا في زراعتها بالمنطقة ولما لها من عائد جيد للمزارع فى مطروح.

محافظ مطروح خالد شعيب المبادرة الرئاسية زراعة الأشجار المثمرة الشباب اشجار الزيتون

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