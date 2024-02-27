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"تضامن كفرالشيخ": فحص 449 من الأولى بالرعاية وصرف العلاج بالمجان

الدكتورة ماجده جلالة
الدكتورة ماجده جلالة

قالت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفرالشيخ الدكتورة ماجده جلالة، إن المديرية بالتعاون مع جمعية "الأورمان" تمكنت من توقيع الفحص الطبي على 449 مواطنًا من الأسر الأولى بالرعاية بمركزي "كفر الشيخ والحامول" وصرف العلاج بالمجان، وذلك خلال شهر فبراير الجاري.

وأضافت ماجدة- في بيان، اليوم الثلاثاء- أن القافلة استهدفت المراكز والقرى بالتعاون والتنسيق مع المستشفى الجامعي، كما استهدفت الأسر الأولى بالرعاية.

من جانبه، قال مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ عادل درغام، إن الجمعية أجرت جميع الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية بالمجان بالمستشفى الجامعي بكفر الشيخ، وتحملت نقل المرضى ذهابًا وإيابا.

وأضاف درغام، أن القرى التي استفادت من القافلة الطبية شملت "كفر المنسي- وعزبة الوقف- واريمون- والشرقية- وقرية إسحاقة- وعزبة الكوم- والأخماس- ولين والدوار- والسرو والعزلة البيضا مركز كفر الشيخ- والحندقوقة- وأم الشعور- وكوم شيخ العرب- وعزبة سعد مركز الحامول".

التضامن الاجتماعي الأورمان ماجده جلالة كفر الشيخ التضامن

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