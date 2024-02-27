الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 25 كيلو حشيش فى الإسكندرية

حشيش
حشيش

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة  المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، لاتجارهما في المواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 1.750 مليون جنيه تقريبًا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع.

مكافحة المخدرات المواد المخدرة مخدر الحشيش

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