وزيرة البيئة: 20 مليون يورو منحة لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة

ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة موافقة مجلس النواب على اتفاق التعاون المالي بين حكومة مصر وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بقيمة ٢٠ مليون يورو، لتمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، وذلك فى جلسته المنعقدة امس حيث اقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن منح لا ترد بقيمة 80.5 مليون يورو، من ألمانيا الاتحادية، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وذلك في ضوء التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية.

وزيرة البيئة تثمن إقرار مجلس النواب اتفاق التعاون المالى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية المانيا الإتحادية كمنح لا ترد لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية فى مجال البيئة

وأكدت فؤاد، انه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية فقد اتخذت مصر من خلال التعاون مع شركاء التنمية خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات والمشروعات الخضراء المستدامة وذلك فى اطار مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء وتحسين مستوى المعيشة.

وأكدت، أنه من خلال هذه الاتفاقية توفر ألمانيا من خلال بنك التعمير الألماني، مساهمات مالية لا ترد بقيمة 20 مليون يورو للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، بهدف إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني، وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بأربع محافظات فى نطاق عمل البرنامج وهي كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط.

د. ياسمين فؤاد: المنحة تقدم 20 مليون يورو للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات و500 ألف يورو لجهاز شئون البيئة لدعم مشروع الصناعات الخضراء المستدامة

ومن ناحية أخرى، أقر مجلس النواب، قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة بقيمة 500 ألف يورو منحة من بنك الاستثمار الأوروبي والمقدمة لجهاز شئون البيئة حيث يقدم مشروع الصناعات الخضراء المستدامة للشركات العامة والخاصة قروضًا ميسرة ومنحًا كحافز لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في مجالات الحد من التلوث الصناعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة، فضلًا عن تطوير ممارسات الصناعة المستدامة من خلال رفع كفاءة الطاقة واستخدام الموارد.

وزيرة البيئة: نثمن دور شركاء التنمية فى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية

ومن جانبها أكدت وزيرة البيئة على التعاون المثمر والبناء مع شركاء التنمية من الإتحاد الأوروبى وبنك التعمير الألمانى وبنك الإستثمار الأوروبى فى دعم المشروعات التنموية والبنية التحتية فى مصر على مدار السنوات الماضية، والدور الحيوي الذى تلعبه بالتعاون مع الوزارة فى رفع وعى المواطنين بالمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وتحفيز المشاركة المجتمعية لكافة فئات المجتمع خاصة الشباب ومؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص، معربة عن امتنانها لكافة الشركاء المعنيين بتطبيق المنظومة واكدت على أهمية دورهم على مدار السنوات الماضية بما يدعم أسس الجوار، والتعاون والشراكة من خلال تحديد اهداف واضحة واولويات والتزامات متبادلة وتنفيذ خطط وطنية وبرامج اصلاحية ذات طابع اقتصادى واجتماعى وسياسى ومؤسسى.