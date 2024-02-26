مع اقتراب شهر رمضان 2024.. تعرف على طريقة تدميس الفول

يعتبر الفول من أهم الوجبات على مائدة السحور خلال شهر رمضان، ويبدأ المسلمون في تحضير الفول على موائدهم ، قبل حلول شهر رمضان، حيث يساعد الفول على الاحساس بالشبع لساعات طويلة، ويساعد الصائمين على عدم الشعور بالجوع والعطش، وهناك عدة طرق لتحضير الفول يرصدها الدستور في التقرير التالي:

طريقة تدميس الفول

المكونات

1/2 كيلو فول حب.

فص ثوم.

حبة طماطم متوسطة.

ملعقة كبيرة طحينة.

عصير ليمونة.

ملعقة كمون صغيرة.

رشة ملح.

2 ملعقة كبيرة زيت.

طريقة التحضير:

يتم تنقية الفول ، وغسله بالماء جيدًا وتصفيته ، ثم يتم نقعه في وعاء لمدة ليلة كاملة، ثم يتم وضع الفل في إناء على نار متوسطة مع ماء يغطيه بالكامل، ثم نضيف حبة الطماطم وفص الثوم لمذاق مميز للفول ونتركه حتى ينضج ويصبح طريًا.

وعند التقديم نخرج الفول من القدرة ونضعه فى طبق، ثم نهرسه ونضيف إليه الملح والكمون والزيت والطحينة ونقلب المكونات جيدًا.

طريقة عمل الفول المدمس بالطحينة

المكونات

حبوب الفول

زيت الزيتون: ملعقة كبيرة.

البصل: 1 حبة متوسط الحجم ومفروم.

الطحينية: 5 ملاعق كبيرة.

لبن زبادي: 3 ملاعق كبيرة.

عصير الليمون: 4 ملاعق كبيرة.

الثوم: فصّان مهروس.

الكمون: معلقة صغيرة.

ملح: معلقة صغيرة.

بقدونس مفروم.

طماطم مفرومة.

طريقة التحضير:

لتحضير الطحينة، نحضر وعاء كبير ونضع فيه الطحينة ولبن الزبادي وعصير الليمون والثوم المهروس والكمون والملح، ونقلب كل المكونات حتى تختلط ،بعد ذلك نحضر مقلاة ونضع فيها الزيت ونتركها على النار حتى تسخن، ثم نضيف البصل ونقلبه في الزيت حتى يتشوح، ثم نضيف الفول المدمس للمقلاة ونقلب لثواني، ثم نضيف خليط بعد ذلك الطحينة لخليط الفول في المقلاة ونقلب، ثم نخفض النار ونتذوق الفول إذا كان في حاجة للملح والفلفل الأسود، نضيف ذلك إذا لزم الأمر، ونترك الفول على النار لمدة خمس دقائق حتى ينضج الفول.