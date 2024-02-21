الأربعاء 21 فبراير 2024
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مصر

"أمراض النباتات" يصدر توصيات هامة لمزارعي الفول البلدي

زراعة الفول البلدي
زراعة الفول البلدي

أصدر معهد بحوث أمراض النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بالتوصيات الهامة، التي يجب على مزارعي الفول البلدي، اتخاذها خلال شهري فبراير ومارس، لحماية ووقاية المحصول من الأمراض خلال هذه الفترة.

وفقا للدكتور محسن أبو رحاب، وكيل معهد بحوث أمراض النباتات والقائم بأعمال مدير المعهد، أكدت التوصيات، ضرورة أن يراعي في الوجه البحري وقف الري عند سقوط الأمطار بكمية كافية تغني عن إعطاء ريه، خوفا من زيادة الرطوبة وانتشار الأمراض الفطرية الخاصة بالمجموع الخضري وفي مصر الوسطى والعليا يراعى انتظام الري خلال فترتي الإزهار وعقد القرون لتجنب الآثار الضارة الناتجة عن الصقيع مع تجنب ركود المياه لتجنب حدوث أمراض عفن الجذور والذبول.

رصد ومكافحة التبقع البني أو الصدأ

وأشارت التوصيات أيضا إلى ضرورة عمل التفتيش الحقلي المستمر، خلال هذه الفترة لرصد ومكافحة التبقع البني أو الصدأ، والذين يعتبرا من أهم الأمراض الفطرية التي تصيب المحصول، ويتسبا في خسائرا كبيرة في حال الإصابة المبكرة وتنتشر عمومًا في منطقة شمال الوجه البحري ويقل كلما اتجهنا جنوبًا ويكاد ينعدم في مصر الوسطى والعليا، حيث يتم في حال اكتشاف إصابة الرش بالمبيدات الفطرية الموصى بها.

وشدد على أنه تتم مكافحة حشرة المن خلال هذه الفترة من عمر النباتات بالتفتيش الحقلي المستمر وخاصة علي حواف الأرض وبالقرب من مصادر المياه حيث يتم الرش بالمبيدات الموصي بها وبالمعدل الموصي به.

وفيما يتعلق بمكافحة الهالوك، أكدت التوصيات، أنه في حال الإصابة الخفيفة تزال شماريخ الهالوك بمجرد ظهورها فوق سطح الأرض والتخلص منها بالحرق أو الدفن خارج الحقل، واستخدام المبيد الموصى به، في حال شدة الإصابة مع الحذر الشديد أثناء الرش حتى لا تحدث تحورات لنباتات الفول.

معهد بحوث امراض النباتات البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الفول البلدي للدكتور محسن ابورحاب سقوط الأمطار مكافحة حشرة

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