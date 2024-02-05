غرفة الحبوب: توقعات بخفض أسعار الفول مع دخول شحنات جديدة

قال عزت عزيز عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن ارتفاع أسعار الفول خلال الفترة الماضية نتيجة إلى تصاعدت هجمات الحوثيين اليمنيين على السفن في البحر الأحمر، مع تعبيرهم عن دعمهم لحركة (حماس) الفلسطينية في مواجهتها لإسرائيل في غزة، حيث تستهدف هذه الهجمات مسارات الملاحة بين الشرق والغرب، مما أدى إلى تغيير مسار بعض شركات الشحن لتجنب المنطقة وتقليل الوقت والتكاليف، الأمر الذي تسبب في تأخير الشحنات القادمة من الفول إلى مصر.

زيادة استهلاك الفول في رمضان

وأوضح "عزيز" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن تأخير تلك الشحنات في دخولها للسوق المصري أدى إلى قلة في المعروض مع زيادة في الطلب، مما أدى إلى زيادة أسعار الفول، مشيرًا إلى أن هناك كمية سوف تدخل البلاد خلال أيام وتقدر بـ100 ألف طن من الفول، مشيرًا إلى أن الأسعار الآن تصل إلى 45 جنيهًا للكيلو، بينما في حالة دخول هذه الكميات فسوف تصل الأسعار إلى 40 جنيهًا للكيلو، متوقعًا تراجع الأسعار خلال شهر رمضان، حيث أن هناك كميات أخرى ستصل قبل شهر رمضان المبارك.

وأضاف، أن خلال شهر رمضان تتضاعف كمية استخدام الفول، حيث أن الفول يعتبر الوجبة الأساسية على سفرة المصريين في السحور، حيث يبلغ استهلاك المصريين من الفول 100 ألف طن، بينما استهلك المصريون في الشهرين الماضيين 100 ألف طن.

توقعات بخفض الأسعار

وأشار عضو غرفة صناعة الحبوب، إلى أن حجم الاستهلاك المحلي من الفول يصل إلى 600 ألف طن سنويًا، بإضافة إلى أن حجم الإنتاج المحلي من الفول يصل إلى 100 طن فقط، مشيرًا إلى أن هناك مبادرة سوف يتم إطلاقها خلال 10 أيام من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الداخلية لطرح جميع السلع بأسعار مخفضة بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك، حيث أن الفول ضمن تلك السلع التي سوف يتم طرحها.

وكشف "عزيز" أن زراعة الفول تواجه تحديًا كبيرًا حيث أن زراعة الفول تكون ضمن زراعات أساسية، خلال فصل الشتاء ومنها القمح والبرسيم وغيرها من الزراعات الأساسية للفلاح، مشيرًا إلى أن العدس من السلع المتوفرة الأن رغم زيادة الاستهلاك له خلال أشهر الشتاء، ولكن لدينا مخزونًا كافيًا من العدس، لافتًا إلى أن العدس سيتم استيراده من الخارج بشكل كبير خاصة خلال فصل الشتاء.