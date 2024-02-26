الإثنين 26 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير التموين يكشف مخزون مصر الاستراتيجي من القمح

وزير التموين والتجارة
وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي

قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، اليوم الإثنين، إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي ثلاثة أشهر ونصف، واحتياطي البلاد الاستراتيجي من السكر ستة أشهر ومن الزيوت النباتية خمسة أشهر.

وأضاف أن الأسواق ستشهد قريبًا، ضخ مكثف في السكر خاصة مع بدء حصاد البنجر في المحافظات، فضلًا عن توافر مخزون استراتيجي من السكر لدى الوزارة يكفي حتى 6 أشهر مقبلة.

 وأكد وزير التموين، خلال جوله له لافتتاح أحد السلاسل التجارية في منطقة المعادي، أنّ إتاحة السكر في الأسواق سيكون خلال أسابيع قليلة، خاصة مع بدء حصاد البنجر في بعض المحافظات.

رأس الحكمة

وأضاف أنّ مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، يسهم قريبًا جدًا في خفض أسعار السلع، نظرًا لما يوفره من سيولة دولارية تسهم في توفير المكون الدولاري للسلع المستوردة، منوهًا إلى أنّ المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويشمل التالي «القمح يكفي 3 أشهر، السكر يكفي 6 أشهر، الزيت 5 أشهر، اللحوم والدواجن 12 شهرًا»

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، هايبر ماركت بنده بالمعادي، والذي يأتي على مساحة 4 آلاف متر باستثمارات بلغت 150 مليون جنيه لتوفير مئات فرص العمل.

وزير التموين يفتتح هايبر بندة المعادي على مساحة 4 آلاف متر باستثمارات 150 مليون جنيه

ويعرض السلع بتخفيضات 30%، ما يسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة أمام سكان منطقة المعادي ومحيطها، والذي يتوافق مع توجه الدولة نحو الحد من غلاء الأسعار والتخفيف من أعباء المعيشة، علما بأن الهايبر يتبع لجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة.

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية هايبر ماركت بنده بالمعادي استثمارات أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام اخر قرارات وزير التموين

مواد متعلقة

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوز ية

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

فتحى إمبابى: الصراع فى رواية «رقص الإبل» بين الأصولية والدولة الحديثة

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

الأكثر قراءة

صفقة "رأس الحكمة" تزلزل سوق الحديد.. 14 ألف جنيه تراجعًا فى سعر الطن

حقيقة استحواذ "الاستثمار السعودي" على "رأس جميلة" مقابل 15 مليار دولار

شعبة اللحوم تزف بشرى سارة للمواطنين قبل رمضان

سر رفح.. لماذا يُصر نتنياهو على اجتياح جنوب غزة بريًا فى رمضان؟

مستندات.. حيثيات حبس غادة والى بتهمة سرقة لوحات فنان روسى

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة حواس

تجربتى فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الخامسة والخمسين

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى: الأردن عاصر الظروف الإقليمية التى كان لها انعكاسات على اقتصاده.. وتخطاها

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الهلال الأحمر الفلسطينى: أجلينا 24 شخصًا من مستشفى الأمل

تهديدات نتنياهو باجتياح رفح.. حقيقية أم مناورة جديدة؟

ثلاثة خيارات.. ما مصير الفلسطينيين إذا دخلت القوات الإسرائيلية رفح؟