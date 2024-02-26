وزير التموين يكشف مخزون مصر الاستراتيجي من القمح

قال وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، اليوم الإثنين، إن احتياطي مصر الاستراتيجي من القمح يكفي ثلاثة أشهر ونصف، واحتياطي البلاد الاستراتيجي من السكر ستة أشهر ومن الزيوت النباتية خمسة أشهر.

وأضاف أن الأسواق ستشهد قريبًا، ضخ مكثف في السكر خاصة مع بدء حصاد البنجر في المحافظات، فضلًا عن توافر مخزون استراتيجي من السكر لدى الوزارة يكفي حتى 6 أشهر مقبلة.

وأكد وزير التموين، خلال جوله له لافتتاح أحد السلاسل التجارية في منطقة المعادي، أنّ إتاحة السكر في الأسواق سيكون خلال أسابيع قليلة، خاصة مع بدء حصاد البنجر في بعض المحافظات.

رأس الحكمة

وأضاف أنّ مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، يسهم قريبًا جدًا في خفض أسعار السلع، نظرًا لما يوفره من سيولة دولارية تسهم في توفير المكون الدولاري للسلع المستوردة، منوهًا إلى أنّ المخزون الاستراتيجي من السلع آمن ويشمل التالي «القمح يكفي 3 أشهر، السكر يكفي 6 أشهر، الزيت 5 أشهر، اللحوم والدواجن 12 شهرًا»

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، هايبر ماركت بنده بالمعادي، والذي يأتي على مساحة 4 آلاف متر باستثمارات بلغت 150 مليون جنيه لتوفير مئات فرص العمل.

ويعرض السلع بتخفيضات 30%، ما يسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة أمام سكان منطقة المعادي ومحيطها، والذي يتوافق مع توجه الدولة نحو الحد من غلاء الأسعار والتخفيف من أعباء المعيشة، علما بأن الهايبر يتبع لجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة.