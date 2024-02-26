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مصر

وزير التموين يفتتح هايبر بندة المعادي على مساحة 4 آلاف متر باستثمارات 150 مليون جنيه

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

يفتتح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الإثنين، هايبر ماركت بنده بالمعادي، والذي يأتي على مساحة 4 آلاف متر باستثمارات بلغت 150 مليون جنيه لتوفير مئات فرص العمل.

ويعرض السلع بتخفيضات 30%، ما يسهم في توفير السلع بأسعار مناسبة أمام سكان منطقة المعادي ومحيطها، والذي يتوافق مع توجه الدولة نحو الحد من غلاء الأسعار والتخفيف من أعباء المعيشة، علما بأن الهايبر يتبع لجنة المساعدات الأجنبية التابعة للوزارة.

 

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كان قد أصدر د.على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا وزاريًّا بمد فترة التصفية الموسمية الأولى لمدة أسبوعين إضافيين على أن ينتهي في 21 مارس المقبل بدلًا من 5/3/2024.

وقال أحمد كمال، معاون الوزير لشؤون المشروعات والإعلام، إن عدد المحال التي شاركت في الأوكازيون، حتى الآن، وصل إلى 3 آلاف محال متنوع ما بين ملابس ومصنوعات جلدية وأدوات منزلية، لافتًا إلى أن قرار الوزير بمد الأوكازيون الهدف منه هو تنشيط التجارة الداخلية واستفادة المواطن من التخفيضات الموجودة به

 

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قرار عاجل من وزير التموين بخصوص نقل وتداول السلع

كان وزير التموين أصدر قرارًا ببدء الأوكازيون في الربع الأول من الشهر الجاري ونص القرار الصادر أن يكون الأوكازيون لمدة شهر وان يكون لكل محال اسبوعين.

كما شدد القرار الصادر على الزام الجهات المشاركة في التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها محالهم التجارية.

وكنت  وزارة التموين  قد أصدرت  نشرات توعوية وإرسالها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شرائه في فترة الأوكازيون الشتوي 2024 للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التي يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، كذلك مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه في حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجاري، كما يمكن الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار في حالة الإعلان عن تخفيضات وهمية ويتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588 ".
 
 

على جانب آخر تستمر الأجهزة  الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك في شن الحملات على الأسواق للتأكد من جدية العروض المطروحة خلال فترة الأوكازيون الشتوى 2024 والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار لحقوق المستهلك، كما تستمر سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك في مراقبة الأسواق ومتابعة المحلات التجارية وتحرير محاضر للمخالفين كما يتلقى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك" 19588"  شكاوى المواطنين.

إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين اخر قرارات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال معاون وزير التموين لشؤن المشروعات والاعلام على المصيلحى وزير التموين

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