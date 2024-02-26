"تعليم القاهرة" يشارك في فعاليات المنتدى الثاني للصحة النفسية التكاملية

شاركت الدكتورة عزة سليمان موجه عام التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في فعاليات المنتدى الثاني للصحة النفسية التكاملية برعاية 100 مليون صحة نفسية والذي ينظمه نادي الصحة النفسية بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.

وناقش المنتدى كافة الموضوعات التي تتعلق بالصحة النفسية من خلال الجلسات والأبحاث وورش العمل.

وصرحت الدكتورة عائشة حسن رئيسة المنتدى والمستشارة السلوكية التربوية بمؤسسة مبادرة 100 مليون صحة، بأن المنتدى يعتبر فرصة لتبادل الخبرات بين خبراء الصحة النفسية فى الوطن العربى.

وأعربت الدكتورة عزة سليمان موجه عام التربية النفسية عن سعادتها لمشاركتها المنتدى الذى يسعى إلى تعزيز الوعي وتطوير الخدمات النفسية بما يسهم فى تحسين الرعاية الصحية النفسية لجميع فئات المجتمع.

كما قامت بعرض إنجازات التربية النفسية فى الصحة النفسية والتعرييف بالمراكز والغرف بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

وأثنى الجميع على الجهد المبذول فى ظل وجود قيادات داعمة للصحة النفسية للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

وشارك فى المنتدى عدد كبير من المؤسسات الحكومية والجهات الوطنية والعربية والدولية، ويأتي المنتدى برعاية أيمن موسى وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة.

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