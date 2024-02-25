الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تأجيل دعويين تطالبان ببث جلسات مجلسى النواب والشيوخ لـ26 مايو

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم تأجيل دعويين تطالبان ببث جلسات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك ضد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ لجلسة 26 مايو المقبل.

 

وتقدمت فاطمة سراج الدين في دعواها رقم 46319/46322 لسنة 75، في مايو الماضي، بدعويين أمام محكمة القضاء الإداري ضد كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية.

 

واستندت الدعاوى إلى نص المادة 120 من الدستور والتي تنص على أن جلسات مجلس النواب علنية، ويجوز انعقاد المجلس في جلسة سرية، بناءً على طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس المجلس، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تُجرى في جلسة علنية أو سرية.

 

الدائرة الثانية محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة جلسات مجلسي النواب والشيوخ رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الشيوخ

مواد متعلقة

رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد ختام فعَّاليات دورة "آليات التحقيق والتصرف"

رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد ختام فعاليات دورة "بيئة مؤسسية رقمية آمنة"

رئيس النيابة الإدارية يقرر إنشاء وحدة التعاون الدولى

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رد الشبهات عن مشروع تطوير رأس الحكمة

عاجل.. منصف سليمان: إصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط يونيو المقبل (حوار)

بشائر الخير.. "المركزى" يخاطب البنوك لحصر مستندات تحصيل بضائع الموانئ

سعر الذهب اليوم يواصل الانخفاض في السوق المحلي.. وهذا سعر عيار 21

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

"بن لادن" يؤدي واجب العزاء في هاني الناظر بمسجد الشرطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم