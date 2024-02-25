وزير التموين يقرر مد فترة الأوكازيون الشتوى 2024 حتى 21 مارس بمناسبة عيد الأم

قرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة التصفية الموسمية للأوكازيون الشتوى 2024 حتى21 مارس المقبل "موعد عيد الأم"، كما ألزم القرار المحال التى سوف تدخل الأوكازيون بضرورة الحصول على التصاريح اللازمة من مديريات التموين بنطاق كل محل، إضافة إلى الإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع قبل وبعد الدخول فى الأوكازيون.

وكشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مشاركة 2778 محلًا حتى الآن في عروض الأوكازيون الشتوي 2024 منذ انطلاقه، مشيرًا إلى أن نسبة التخفيضات تتراوح بين 20 و50% لبعض المنتجات، ويستمر لمدة شهر.

وأوضح التقرير أنه على من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقعة في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بإعلان ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

كانت وزارة التموين قد أصدرت نشرات توعوية وإرسالها إلى المديريات بشأن توعية المستهلك خلال شرائه في فترة الأوكازيون الشتوي 2024 للاستفادة من عروض تخفيضات الأسعار منها التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقك في سلع جيدة وتخفيضات حقيقية والحصول على فواتير بالسلع التي يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، كذلك مشاهدة المنتجات "الملابس" بشكل جيد قبل الشراء للتأكد من جودتها وأنه في حالة وجود لون المنتج باهت، فإنه سيكون غير جيد ويتطلب الإبلاغ عن صاحب المحل التجاري، كما يمكن الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد ترتكب من جانب بعض التجار في حالة الإعلان عن تخفيضات وهمية ويتم التواصل على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك "19588 ".





على جانب آخر تستمر الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك في شن الحملات على الأسواق للتأكد من جدية العروض المطروحة خلال فترة الأوكازيون الشتوى 2024 والتصدي لأى مخالفات من شأنها الإضرار لحقوق المستهلك، كما تستمر سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك في مراقبة الأسواق ومتابعة المحلات التجارية وتحرير محاضر للمخالفين، كما يتلقى الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك" 19588" شكاوى المواطنين.