الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

شعبة الدخان باتحاد الصناعات: اجتماع عاجل بجهاز حماية المستهلك لضبط الأسعار

الامبابي
الامبابي

قال إبراهيم إمبابي رئيس شعبة السجائر والدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن الشعبة اجتمعت اليوم مع إبراهيم السيجيني رئيس جهاز حماية المستهلك.

حضر الاجتماع كافة الشركات العاملة في قطاع السجاير لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه قطاع السجائر في مصر.

وأوضح إمبابي في بيان له اليوم أن الاجتماع ناقش الأزمة الحالية وسبل حلها وأسفر الاجتماع على إلزام الشركات بإرسال كشف مفصل لجهاز حماية المستهلك يوضح فيه اسم التاجر سواء جملة أو موزع أو حتى كشك موضح به الاسم والعنوان حتى يقوم الجهاز بمتابعة كل تاجر أو متعهد وأحكام الرقابة.

وأضاف إمبابي أنه في حالة وجود تلاعب من قبل التجار أو حجب البضاعة عن السوق سيتم شطبه من الشركات العاملة، ويتم اتخاذ الإجراء المناسب معه. 

رئيس شعبة السجائر غرفة الصناعات الغذائية اتحاد الصناعات ابراهيم السيجيني رئيس جهاز حماية المستهلك

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