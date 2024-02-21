الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

التموين: مشاركة 2778 محلًا فى الأوكازيون الشتوى

الأوكازيون الشتوي
الأوكازيون الشتوي

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مشاركة 2778 محلًا حتى الآن في عروض الأوكازيون الشتوي 2024 منذ انطلاقه، مشيرًا إلى أن نسبة التخفيضات تتراوح بين 20 و50% لبعض المنتجات، ويستمر لمدة شهر.

وأوضح التقرير أنه على من يريد من المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون عليه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع في دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بإعلان ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

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ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوي 2024 فإن المحلات التي تشارك في الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوي.

حملات يومية

وأكد أحمد أبوالفضل رئيس الإدارة المركزية للرقابة، أن المديريات وإدارات الرقابة في الوزارة سوف تقوم بحملات يومية لمتابعة سير العمل في المحال التجارية وجودة السلع والمنتجات المعروضة ونسب التخفيضات بالمحال المشاركة، وأشار إلى أن من يخالف القواعد الموضوعة للمشاركة في الأوكازيون سوف يخضع للمساءلة القانونية وتحرير المحاضر.

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أصدر قرارًا وزاريًا ببدء التصفية الموسمية الأولى لعام 2024 (الأوكازيون السنوى) اعتبارًا من الخامس من فبراير الجاري، ونص القرار الصادر على أن يكون الأوكازيون لمدة شهر، وأن يكون لكل محل أسبوعان.

كما شدد القرار الصادر على إلزام الجهات المشاركة فى التصفية بالحصول مسبقًا على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية.

وشدد أيضا على إعلان الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع فى التصفية، مقترنا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلعة خلال الشهر السابق على التصفية.

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