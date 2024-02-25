الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الجيزة يتابع سير العملية التعليمية بإدارة أكتوبر

محافظ الجيزة خلال
محافظ الجيزة خلال جولته

واصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جهود إرشاد الطلاب وتوعيتهم لما تقوم به الدولة من مشروعات.

وأجرى أشرف سلومة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، جولة بمدرسة الشهيد محمود أبو المجد الابتدائية ومدرسة خدمات الحى سابع الثامن الثانوية للبنات التابعتين لإدارة ٦ أكتوبر التعليمية.

وقام وكيل تعليم الجيزة بالمرور على الفصول الدراسية لتفقد سير العملية التعليمية واطمأن على استلام جميع الطلاب للكتب الدراسية ثم ناقش الطلاب فى بعض النواحى التعليمية واختبار قدرتهم على الكتابة وكذلك معرفة الفرق بين الجملة الإسمية والجملة الفعلية هذا بالنسبة للمرحلة الابتدائية.

واطمأن سلومة على المرحلة الثانوية في استلام جميع الطالبات للتابلت، مشددا على عدم الغياب وحثهم على ضرورة الاهتمام بالتواجد والحضور للمدرسة.

وناقش وكيل تعليم الجيزة، مع الطلاب أهمية التوعية بما تقوم به الدولة من مشروعات وعلى سبيل المثال مناقشتهم عن مشروع تطوير رأس الحكمة والذي من خلاله ستحقق مصر توفيرًا السيولة الدولارية وتوحيد سعر الصرف وتخفيض الدين الخارجى، وتوفير 1.5 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة والحصول على 35% من الأرباح السنوية للمشروع.

وأشار سلومة، إلى أن الهدف من المناقشات مع الطلاب لتعزيز الولاء والانتماء للوطن وعدم الانجراف وراء الشائعات المغرضة التى تهدف إلى هدم جسور الثقة بين الشعب وقيادته السياسية.

محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
محافظ الجيزة خلال جولته
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