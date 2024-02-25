استعدادا لرصفه.. محافظ أسيوط: البدء في تمهيد طريق نجع حمادي بنطاق مركز صدفا

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه جاري رصف الطرق والشوارع المدرجة في موازنة العام المالي الحالي للخطة الاستثمارية 2023-2024 بالقرى والمراكز والأحياء وفقًا للأولويات والاحتياجات والاعتمادات المتوفرة.

ويجرى رصف طريق نجع حمادي بنطاق صدفا بطول 4 كم ضمن خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق وتحسين حالة الشوارع الرئيسية والفرعية وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار اللواء عصام سعد، إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفع كفاءة الطرق لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.



تنفيذ خطط الرصف والتطوير من أجل إضفاء المظهر الحضاري



وأكد محافظ أسيوط، الاستمرار في تنفيذ خطط الرصف والتطوير من أجل إضفاء المهظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين مع إعطاء الأولوية للمحاور والشوارع الرئيسية لتحسين كفاءة شبكة الطرق وتيسير الحركة المرورية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.



ونوه أن مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي تبلغ تكلفتها الاجمالية 360 مليون جنيه لجميع مراكز والأحياء بالمحافظة، مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة متابعة الأعمال والجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة للرصف مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم.



من جانبه أوضح خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا، أنه في إطار توجيهات محافظ أسيوط بمتابعة كافة مشروعات الخطة الاستثمارية تم متابعة أعمال تمهيد طريق نجع حمادي بنطاق المركز بدءًا من مزلقان السكة الحديد بمدينة صدفا وحتى الحدود الشمالية مع مدينة أبوتيج وكوبري كيمان سعيد الشرقي بقرية أولاد الياس وحتى الحدود الجنوبية مع مركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج بطول 4 كم.



حيث يجرى حاليًا العمل على تسوية وتمهيد الطريق وكذلك فرش التربة الزلطية بالتوازي مع أعمال الدك والدمج عن طريق الشركة المنفذة لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وفتح شرايين جديدة للتنمية حيث يعد الطريق بديل لطريق أسيوط/سوهاج الزراعي كما يربط بين مدينتي صدفا وأبوتيج شمالًا ومركز ومدينة طما بمحافظة سوهاج جنوبًا ومركز ومدينة الغنايم غربًا.



ونوه رئيس مركز ومدينة صدفا، أنه سيتم عمل بلدورات على جانبي الطريق والاتفاق على رفع كفاءة الانارة العامة ومن المتوقع أن يخدم الطريق 200 ألف نسمة، مشيرًا إلى التوجيهات المستمرة من محافظ أسيوط بمتابعة أعمال ومراحل التنفيذ حتى نهو الأعمال للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

رصف طرق

رصف طرق

رصف طرق

رصف طرق

رصف طرق