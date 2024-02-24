السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 10 أطنان أسمدة مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بأسيوط

ضبط أسمدة مدعمة
ضبط أسمدة مدعمة

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه تم ضبط 10 أطنان أسمدة مدعمة داخل أحد المخازن بمركز صدفا قبل بيعها في السوق السوداء، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة.

ووجَّه اللواء عصام سعد، بتكثيف الحملات بصفة يومية بمختلف مراكز وأحياء المحافظة لمنع بين الأسمدة المدعمة الخاصة بالجمعيات الزراعية في السوق السوداء وضبط المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم وإحالتهم إلى النيابة العامة؛ ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالدعم المخصص للمزارعين وعدم التهاون مع مثل تلك المخالفات لمنع تكرارها خاصة التي تضر بمصلحة المواطن وتعوق وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.

وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم تكثيف الحملات المفاجئة لضبط الأسواق وقمع الغش والتدليس والتلاعب في مجال السلع المدعمة ضمانًا لوصول الدعم لمستحقيه.

ضبط أسمدة مدعمة
ضبط أسمدة مدعمة
ضبط أسمدة مدعمة
ضبط أسمدة مدعمة
ضبط أسمدة مدعمة
ضبط أسمدة مدعمة
ضبط أسمدة مدعمة
ضبط أسمدة مدعمة
ضبط أسمدة مدعمة
ضبط أسمدة مدعمة
ضبط أسمدة مدعمة
ضبط أسمدة مدعمة
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ضبط 10 طن أسمدة مدعمة بمركز صدفا قبل بيعها في السوق السوداء بالجمعيات الزراعية وتحرير المحاضر اللازمة لهم

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