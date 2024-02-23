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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إقبال كبير من المهندسين على انتخابات التجديد النصفي بأسيوط

جانب من انتخابات
جانب من انتخابات نقابة المهندسين

شهد المجمع الانتخابي بنادي نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، إقبالًا كبيرًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي.
وأكد المهندس خالد شريت رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، أن العملية الانتخابية  جرت بانتظام ودون معوقات.
يُذكر أن عدد المهندسين الذين يحق لهم المشاركة فى الانتخابات بالنقابة الفرعية بأسيوط نحو 14 ألف مهندسًا ومهندسة، وهم المهندسون الذين سددوا اشتراك عام 2022 حتى صباح اليوم الجمعة، وأن العدد قابل للزيادة حتى مساء اليوم، حيث يسمح للمهندس بتسديد الاشتراك السنوي حتى قبيل غلق اللجان الانتخابية ومن ثم الإدلاء بصوته.

ويتنافس فيها مهندسان بقسم الكهرباء على مقعد واحد فقط وهما الدكتور مهندس علاء فرح محمود علي المهندس أحمد محمد أحمد عبد العال، كما يتنافس في قسم مدني 8 مهندسين على 3 مقاعد، هم المهندس أبو العيون عرفات توني والمهندس عمرو إبراهيم الحداد، والمهندس محمد حسين شكري، والمهندس علي مصطفى علي، ودكتور مهندس حسن يونس أحمد، والمهندس محمد صلاح عزت، والمهندس كريم طلعت مكرم، والمهندس محمد علي محمد.

بينما يتنافس 4 مهندسين بقسم ميكانيكا على مقعدين فقط، وهم مهندس عمرو محمد عبد الجليل، والمهندس محمد رمضان عبد الحميد، والمهندس حسام الدين مصطفى محمد، والمهندس أسامة سعد محمد، والمهندس أحمد خليل أحمد.

كما يتنافس 3 مرشحين بأقسام تعدين وبترول وفلزات وكيمياء نووية وغزل ونسيج وهم المهندس أحمد محمد حسن، والمهندس حمادة تغيان أبو عيطة، والمهندس محمود علاء الدين محمد ويتنافسون على مقعدًا واحدًا فقط، في حين سيجري انتخاب أعضاء الشُعَب الهندسية على مستوى الجمهورية، وتضم الشُعب "الكهربائية، المدنية، الميكانيكية، العمارة"، ويتم انتخاب 5 مهندسين ممن مر على تخرجهم أكثر من 15 سنة، ومهندسين اثنين، أقل من 15 سنة، وثلاثة مرشحين فوق السن لمجالس شُعب "تعدين وبترول وفلزات، والكيميائية والنووية، الغزل والنسيج"، بالإضافة إلى مرشحين اثنين تحت السن بتلك الشعب الهندسية.

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المجمع الانتخابي بنادي نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط الإقبال الكثيف من قبل الناخبين الإدلاء بأصواتهم انتخابات التجديد النصفي المهندس خالد شريت رئيس لجنة الانتخابات المهندس الهيثم عبد الحميد نصر نقيب مهندسي أسيوط

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