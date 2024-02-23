"وعظ أسيوط" تطلق قافلة دعوية بالمدن الصناعية بالتعاون مع جمعية المستثمرين

نظمت منطقة الوعظ ولجنة الفتوى بمحافظة أسيوط التابعة للأزهر الشريف، اليوم الجمعة، قافلة دعوية بالمدينة الصناعية ببنى غالب "الصفا" لتوعية المواطنين والرد علي استفساراتهم وحثهم علي العمل.

وقال الشيخ الدكتور مرتجي عبدالرؤوف الواعظ مدير عام المنطقة ورئيس لجنة الفتوى، إن ذلك يأتي انطلاقا من اهتمام المنطقة بالتوعية الدينية لجميع فئات المجتمع والوصول بالدعوة إلى جميع الأماكن والمؤسسات وبتوجيهات كريمة من قيادات منطقة وعظ اسيوط ولجنة الفتوى الأزهرية.



القوافل الدعوية لصحيح المفاهيم الدينية

وأوضح الدكتور مرتجي عبدالرؤوف، أنه تم انطلاقا قافلة دعوية إلى المنطقة الصناعية بقرية بني غالب بأسيوط "الصفا" حيث تأتي هذه القافلة انطلاقا من أهمية التواصل الفعال مع العاملين بالمنطقة الصناعية وبيان قيمة الإخلاص في العمل وتلبية احتياجاتهم المعرفية في أمور دينهم والاستماع إلى أسئلتهم والرد عليها ومناقشتهم في العديد من القضايا التي ترتبط ارتباطا مباشرا مع عملهم والحديث عن القيم والاخلاقيات فى بيئة العمل.

وأشار الشيخ مرتجي عبد الرؤوف الي استمرار الحملات بمختلف المراكز والاحياء لتوفير النصائح والإرشاد الديني لجميع المواطنين بالإضافة إلي رد علي اسئلة المواطنين.

وقال المحاسب محمد حمد الله رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط أن هذه القافلة تأتي في إطار مشاركة لجمعية المستثمرين لخدمة المجتمع المحيط خاصة أصحاب المصانع والعاملين بها.

وأوضح رئيس جمعية المستثمرين أن القافلة تفقدت عدد من المصانع واجتمعت بالعاملين بها وقامت بتصحيح بعض المفاهيم الدينية لدي بعض العاملين والسماع الي اسئلتهم والإجابة عليها بالإضافة إلي الحديث عن أهمية العمل من أجل رفعت الوطن.

وأشار رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط أن جمعية المستثمرين تسعي بكل جهد لتقديم الخدمات الي أصحاب المصانع والعاملين بها ومن بينها الخدمات الدينية لتصحيح المفاهيم والأفكار لدي بعض المواطنين بالإضافة إلي الرد علي بعض الاستفسارات الخاصة بهم.

جانب من القافلة بأسيوط

جانب من القافلة بأسيوط

جانب من القافلة بأسيوط

جانب من القافلة بأسيوط

جانب من القافلة بأسيوط

جانب من القافلة بأسيوط

جانب من القافلة بأسيوط