محافظ أسيوط يشهد ختام أعمال الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود في المحافظات"

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، ختام أعمال الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" لتمكين المرأة من القيادة، وسلَّم شهادات إتمام التدريب بالبرنامج الذي يأتي تحت مظلة "مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة" في إطار التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وبين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، لصقل وتنمية المهارات القيادية والإدارية لدى السيدات في جميع المحافظات وتأهيلهن للمشاركة الفعَّالة والحقيقية في تنمية مجتمعاتهن وتم تنفيذه بنطاق المحافظة خلال الفترة من 4 وحتى 22 فبراير الجاري، واستفادت منه 117 متدربة من القطاعات المختلفة بالمحافظة.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتمكين المرأة وتنمية مهاراتها تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وخطتها نحو دعم المرأة وتمكينها باعتبارها شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك بحضور عدلي أبوعقيل، سكرتير عام مساعد المحافظة، والدكتور محمد رشدي عبدالنعيم، مدير البرنامج التدريبي للأكاديمية الوطنية للتدريب بأسيوط، ومعتز عدلي صديق، منسق البرنامج بأسيوط، والدكتور محمد عرفة، مدير مركز تدريب مديرية الصحة، ونفيسة عبدالسلام، مسؤول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

برامج تدريبية متنوعة

وأشاد محافظ أسيوط، بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب بقيادة الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية، في تقديم العديد من البرامج التدريبية المتنوعة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات للدفع بهم في كل المواقع والمناصب القيادية وذلك من أجل توحيد الرؤى والأفكار والعمل بأسلوب واحد يقوم على أسس علمية محددة لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية الدولة ورؤيتها نحو بناء الإنسان المصري، لافتًا إلى أهمية التدريب لمواكبة العصر والتسلح بالعلم والمعرفة والتعرف الكامل على أساسيات القيادة الناجحة واكتساب خبرات جديدة واسعة النطاق من خلال التدريب والاطلاع على كل ما هو جديد في علوم الإدارة والقيادة.

وأكد أن الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تسعى لتمكين المرأة بكل المجالات لدعم مسيرة التنمية لتتبوأ مكانة متميزة في منظومة العمل الوطني بالجمهورية الجديدة لإعداد كوادر نسائية قادرة على تولي المناصب القيادية، لافتًا إلى أن المحافظة تعمل دومًا على تمكين المرأة في جميع المناصب القيادية والإدارية بمختلف الوحدات المحلية والديوان العام.

واستمع محافظ أسيوط، إلى العديد من المتدربات وتعرف على مدى استفادتهن من البرنامج التدريبي، وخبراتهم ومهاراتهم التي تم تعلمها خلال التدريب وذلك لنقل ما تم التدريب عليه والمهارات التي تعلموها والخبرات التي اكتسبوها إلى الزملاء في العمل والمجتمع لتحسين بيئة وتطوير أداء العمل بما يحقق الاستثمار في الكادر البشري ومن ثم التأثير بصورة ايجابية في المجتمع وتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والريادة في مختلف المجالات.

وفي نهاية اللقاء، سلَّم المحافظ شهادات إتمام البرنامج التدريبي للمتدربات، موجهًا الشكر للدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، على تقديم الدعم الكامل لتنفيذ برنامج تدريب المرأة تقود بالمحافظة والاستعانة بالخبرات العلمية والمتخصصة من المدربين بالأكاديمية، مثمنًا دور الأكاديمية البارز في تنفيذ العديد من البرامج والدورات التدريبة المتخصصة لرفع قدرات العاملين في مختلف مؤسسات الدولة بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم لتمكينهم من أداء عملهم بطريقة احترافية وتولي المناصب القيادية.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع