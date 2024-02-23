الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

رصف وتركيب "بلدورات" و"انترلوك" بإمتداد شارع 23 يوليو بمدينة ساحل سليم بأسيوط

رصف وتركيب بلدورات
رصف وتركيب "بلدورات

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، متابعته المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة وأعمال التطوير أولًا بأول سواء عن طريق جولاته الميدانية أو اجتماعاته الدورية أو توجيهاته لرؤساء المراكز والأحياء وقيادات المحافظة بالنزول إلى الواقع لمتابعة مراحل العمل لمتابعة الأعمال والتأكد من جودة التنفيذ وفقًا للمواصفات والمعايير المقررة تنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.

ووجَّه اللواء عصام سعد، بتقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكل القطاعات.

رفع كفاءة الطرق

وأشار محافظ أسيوط، إلى العمل على رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بهدف التيسير على المواطنين أثناء حركة تنقلهم وتسهيل الحركة المرورية وذلك بمعدلات أمان وسلامة عالية.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم رصف ووضع الطبقة الأسفلتية بامتداد شارع ٢٣ يوليو  بمدينة ساحل سليم ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وذلك عقب التأكيد من سلامة البنية التحتية والمرافق وتنفيذ أعمال تمهيد وتسوية وإزالة التعديات ووضع التربة الزلطية ودكها وكشط وصنفرة الطريق وتسويته وتمهيده قبل وضع ورش الطريق بمادة المازوت ووضع طبقة الأسفلت النهائية لتسهيل الحركة المرورية والنقل والانتقال وتحقيق سيولة مرورية فضلًا عن تركيب البلدورات ووضع الإنترلوك للأرصفة وذلك بإشراف أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم وشريف وصفي نائب رئيس المركز والمهندس أسامة أحمد مدير وحدة مشروع الرصف بالمحافظة ومهندسي ومسئولي وحدة مشروع الرصف التابع للمحافظة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأشار إلى أهمية المتابعة لأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها بالمراكز والأحياء للاطمئنان على سير العمل ومدى تنفيذ تلك الأعمال وفقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة فضلًا عن ضرورة التنسيق مع شركات المرافق ورئيس المركز للتأكد من الإنتهاء من كافة أعمال البنية التحتية كخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وغيرها حتى يتم الحفاظ على الرصف دون تعدي أو تكسير والحفاظ على صحة المواطنين من حوادث الطرق.

رصف وتركيب
رصف وتركيب "بلدورات
رصف وتركيب
رصف وتركيب "بلدورات
رصف وتركيب
رصف وتركيب "بلدورات
رصف وتركيب
رصف وتركيب "بلدورات
رصف وتركيب
رصف وتركيب "بلدورات
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للمشروعات الجاري تنفيذها لمتابعة مراحل العمل لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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