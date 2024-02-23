أمطار خفيفة ورفع درجة الاستعداد بأسيوط

شهدت محافظة أسيوط، هطول أمطار خفيفة على بعض المراكز والأحياء منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

ووجَّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، برفع درجة الاستعداد بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والمديريات والهيئات وتفعيل غرف العمليات بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بدءًا من اليوم الجمعة، وحتى غدًا السبت، أو انتهاء موجة الطقس السيئ.

وكلَّف اللواء عصام سعد، جميع رؤساء المراكز والأحياء والقرى وكافة الأجهزة المعنية وشركات المرافق باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة أية تقلبات في الطقس سواء نشاط للرياح أو سقوط أمطار والتأكد من جاهزية كافة المركبات والمعدات ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع والمرور على كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة واتخاذ الإجراءات الوقائية مع رفع درجة الاستعداد في المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها وصلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة فضلا عن تجهيز سيارات الإسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة وتكليف إدارة المرور بإتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات ووضع طرق بديلة في حالة غلق بعض الطرق بالإضافة إلى توزيع معدات الانقاذ السريع وسيارات كسح المياه وسيارات الحماية المدنية بالأماكن الخطرة واستعداد فرق الطوارئ بكل التخصصات "المياه – الصرف الصحي – الكهرباء – المرور – الطرق وغيرها".

وأشار المحافظ، إلى متابعة غرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بصفة مستمرة مع الجهات المعنية واتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أية طارئ أو سوء في الأحوال الجوية، مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية سوء في الأحوال الجوية قد تحدث ومراجعة جاهزية القطاعات وعلى تواصل مستمر مع لمتابعة حالة الطقس أو أية تغييرات مناخية والتعامل الفوري معها.

وناشد محافظ أسيوط، جموع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية والالتزام بالسرعات المقررة وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية واتباع التعليمات المرورية الخاصة في حالة هبوب عواصف ترابية اوسقوط أمطار وتجنب الاقتراب من أعمدة الكهرباء أو السير تحت الأسلاك وعدم الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية في حال حدوث موجات هواء شديدة وعدم الوقوف في الأماكن المكشوفة في حال حدوث البرق، معلنًا عن استقبال شكاوى المواطنين أو الإبلاغ عن أية طارئ من خلال رقم الخط الساخن على أرقام (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو رقم (2135474/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg.