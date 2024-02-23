جامعة أسيوط تنظم كأس عباقرة الكليات

أطلقت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، فعاليات مسابقة "كأس عباقرة الكليات"، التي تنظمها إدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، والممتدة من ١٩ فبراير الجاري، وحتى ٧ مارس المقبل، بقاعة البهو بالقرية الأوليمبية.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري، والمشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هيثم إبراهيم، مدير عام إدارة رعاية الشباب، وهاشم سيد محمد، مدير إدارة النشاط الثقافي، وبمشاركة طلاب جامعة أسيوط الأهلية.

تشجيع الطلاب على المشاركة فى المسابقات

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن مسابقة عباقرة الكليات تشمل عدة مجالات أهمها؛ الأدب، والعلوم، والجغرافيا، والتاريخ، والرياضة، والفنون، والقدرات الذهنية، والمعلومات العامة، مشيرًا إلى وجود الكثير من العناصر الطلابية، والكوادر الشابة المبدعة، والمتميزة في مختلف المجالات، والتي تحرص الجامعة على دعمهم، وتنمية مواهبهم.

وأكد حرص الجامعة على تشجيع طلابها؛ للمشاركة في المسابقات، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم، لافتًا إلى أهمية النشاط الثقافي في تنمية، ونشر الوعي الثقافي بين الطلاب، وإثراء معلوماتهم، وتنمية حب الاستطلاع لديهم.

وشهد الدكتور أحمد عبدالمولى، فعاليات المسابقة، والتي تختبر معلومات الطلاب في كثير من المجالات الثقافية، مشيرًا إلى أن المسابقة بدأت بمشاركة ١٨ فريقًا من كليات الجامعة، وضمت الفرق ١٠٨ طلاب، وطالبات، ليتم اكتمال صعود ٨ فرق لدور الثمانية، الذي تبدأ منافساته الأسبوع المقبل.

ويتكون كل فريق من ٦ متسابقين، وتم تقسيمها إلى مجموعتين، تضم المجموعة الأولى فرق كليات: التمريض، وتكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، والعلوم، والفنون الجميلة، أما المجموعة الثانية، فشملت كليات: الطب، والحاسبات والمعلومات، والجامعة الأهلية، والصيدلة، كما يتم اختيار أفضل لاعب في كل مباراة حسب مجموع نقاطه.