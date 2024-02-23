الجمعة 23 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين في أسيوط

جانب من انتخابات
جانب من انتخابات نقابة المهندسين

أغلقت منذ قليل، اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بأسيوط أبواب لجان التصويت بالمقر الانتخابي بنادي النقابة، وسمحت للمتواجدين داخل المجمع الانتخابي فقط باستكمال التصويت.

وبدأت أعمال فرز الأصوات بحضور المهندس الهيثم عبد الحميد نصر نقيب مهندسي أسيوط، والمهندس خالد محمد خالد شريت، رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط.

وفتحت النقابة الفرعية أبوابها لتسجيل الناخبين في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، ويتنافس فيها 18مرشحًا على 7 مقاعد لعضوية مجلس الإدارة، بالإضافة إلى اختيار ممثلي شُعب النقابة العامة السبع على مستوى الجمهورية.

أجريت الإنتخابات تحت إشراف قضائي كامل

وأجريت الإنتخابات تحت إشراف قضائي كامل، برئاسة  المستشار عبد الوهاب نجاتي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة العامة  والمستشار طاهر عبد الوارث عثمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مشرف اللجان الفرعية، وبمعاونة 6 قضاة للجان، ومعاونيهم من النيابة وموظفي النقابة، وسيتم إعلان النتائج النهائية فور إنتهاء فرز الأصوات.


يُذكر أن اللجنة الفرعية للانتخابات بأسيوط تضم في عضويتها المهندس عبد الله فتحي هشام، عضو مجلس الإدارة، والمهندس علي جلال الدين، وسكرتارية محمد فرغلي محفوظ.

1000090725
1000090725
1000090724
1000090724
1000090727
1000090727
1000090726
1000090726
اللجنة المشرفة على انتخابات انتخابات نقابة المهندسين بأسيوط لجان التصويت بالمقر الانتخابي المهندس الهيثم عبد الحميد نصر نقيب مهندسي أسيوط والمهندس خالد محمد خالد شريت رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط

مواد متعلقة

"وعظ أسيوط" تطلق قافلة دعوية بالمدن الصناعية بالتعاون مع جمعية المستثمرين

جامعة أسيوط تنظم كأس عباقرة الكليات

محافظ أسيوط يناقش تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" بـ 149 قرية بتكلفة 44 مليار جنيه

محافظ أسيوط يشهد ختام أعمال الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود في المحافظات"

الأكثر قراءة

عاجل.. خطة الأسابيع الـ6.. هل تنهى إسرائيل الحرب فى الربيع؟

مشروع رأس الحكمة شراكة أم بيع أصول؟.. رد حاسم من رئيس الوزراء

عاجل.. خبراء تمويل: مشروع رأس الحكمة نقلة نوعية للاستثمار السياحي بمصر

محمد الباز: صفقة "رأس الحكمة" فى حجمها ليست عادية

النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم الخميس؟

دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يحقق فوزًا غاليًا على ميدياما ويقترب من التأهل لربع النهائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

الاقتصاد والسياسة

سارة شريف

عقيدة السنوار

صفاء النجار

من مقامات الغضب

ماجد حبته

ما بعد الصفقة الكبرى

منى رجب

خطط إسرائيلية شيطانية وثبات مصر على مواقفها

إبراهيم عبدالفتاح

أقاصيص أقصر من أعمار أبطالها

د.كريمة الحفناوى

تضامنًا مع نساء فلسطين والسودان

حسين دعسة

الصفقة الاستثمارية القادمة.. ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى فى قوة مصر

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"العدل الدولية" تواصل جلسات الاستماع لتبعات الاحتلال الإسرائيلى لفلسطين

اعتداءات جنسية.. الكشف عن جرائم جديدة بحق الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال

اليوم الـ140 للعدوان.. الاحتلال يرتكب 9 مجازر جديدة فى غزة