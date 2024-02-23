غلق باب التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين في أسيوط

أغلقت منذ قليل، اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بأسيوط أبواب لجان التصويت بالمقر الانتخابي بنادي النقابة، وسمحت للمتواجدين داخل المجمع الانتخابي فقط باستكمال التصويت.

وبدأت أعمال فرز الأصوات بحضور المهندس الهيثم عبد الحميد نصر نقيب مهندسي أسيوط، والمهندس خالد محمد خالد شريت، رئيس لجنة الانتخابات بأسيوط.

وفتحت النقابة الفرعية أبوابها لتسجيل الناخبين في العاشرة من صباح اليوم الجمعة، ويتنافس فيها 18مرشحًا على 7 مقاعد لعضوية مجلس الإدارة، بالإضافة إلى اختيار ممثلي شُعب النقابة العامة السبع على مستوى الجمهورية.

أجريت الإنتخابات تحت إشراف قضائي كامل

وأجريت الإنتخابات تحت إشراف قضائي كامل، برئاسة المستشار عبد الوهاب نجاتي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس اللجنة العامة والمستشار طاهر عبد الوارث عثمان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية مشرف اللجان الفرعية، وبمعاونة 6 قضاة للجان، ومعاونيهم من النيابة وموظفي النقابة، وسيتم إعلان النتائج النهائية فور إنتهاء فرز الأصوات.



يُذكر أن اللجنة الفرعية للانتخابات بأسيوط تضم في عضويتها المهندس عبد الله فتحي هشام، عضو مجلس الإدارة، والمهندس علي جلال الدين، وسكرتارية محمد فرغلي محفوظ.

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