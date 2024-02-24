السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يؤكد ضرورة توصيل الخدمات العلاجية للمواطنين

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية توصيل الخدمات العلاجية المتنوعة للمواطنين في كافة ربوع المحافظة بشكل لائق ومميز فضلًا عن توفيرها في  أقرب نقطة لأماكن إقامتهم أو تواجدهم في المناطق النائية والبعيدة وتنفيذ المبادرات الرئاسية الخاصة بقطاع الصحة بالقرى وهو الذي يعكس حرص الدولة والحكومة على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وعدم اقتصارها على المنشآت الصحية فقط.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة مشيرًا إلى ضرورة العمل على توحيد الجهود المبذولة لزيادة الوعي بخدمات تنظيم الأسرة والحرص على توفير الخدمات للمناطق المحرومة ذات الكثافة السكانية العالية.


جاء ذلك خلال لقاءه مع الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط والدكتورة صفاء محمود مدير مستشفى الصدر بمكتبه بديوان عام المحافظة.


استعراض القوافل الطبية ومبادرات الرئاسة


وتناول اللقاء؛ استعراض ما تم تنفيذه من القوافل الطبية والمبادرات الرئاسية في القطاع الصحي على مستوى المحافظة والتي تم تنفيذها،فضلًا عن الجهود المبذولة في التنسيق والتعاون مع المستشفيات الجامعية وهيئة التأمين الصحي.


كما ناقش آخر المستجدات بخصوص المنشأت الصحية (المستشفيات والوحدات الصحية) سواء الجاري انشائها وتطويرها واحلالها وتجديدها بالمراكز والقرى.


وأشار محافظ أسيوط، إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ فعاليات وحملات وقوافل طبية وعلاجية على أعلى مستوى من الجودة في كافة المناطق وخاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا فضلًا عن المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي كمبادرة 100 مليون صحة و100 يوم صحة والقضاء على قوائم الانتظار والكشف المبكر على الأمراض السارية وصحة المرأة وفحص الأمراض المزمنة والكشف والتحليل على أمراض السكر والضغط وأمراض السمنة و.. وغيرها بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.


ولفت إلى متابعته المستمرة لفعاليات وعمل مديرية الصحة وإداراتها المختلفة سواء بجولاته الميدانية أو اجتماعاته الدورية أو زياراته المفاجئة أو بالتقارير التي تصل إليه من اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لمواطني المحافظة بالمستشفيات والوحدات الصحية وذلك حرصًا على صحة المواطنين وحفاظًا على سلامتهم.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط توصيل الخدمات الطبية والعلاجية أقرب نقطة لأماكن إقامتهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية توحيد الجهود المبذولة بخدمات تنظيم الأسرة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة

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