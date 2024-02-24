محافظ أسيوط: تكثيف العمل بتقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة الملفات والقضايا التي تهم المواطنين تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على تطوير الخدمات المقدمة بالمراكز والقرى.



وأشار اللواء عصام سعد، إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني للحفاظ على هيبة الدولة وفرض سيادة القانون في القطاعات المختلفة كـ (ازالة التعديات على الاراضي الزراعية واملاك الدولة ومخالفات البناء والتعدي على حرم الطريق و...) وغيرها، على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون اي تقاعس أو تهاون.



يأتي هذا فضلًا عن تنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وتذليل ومواجهة أى عقبات أو معوقات حتى يشعر المواطن في تلك القرى بالجهود المبذولة على أرض الواقع في إطار توفير حياة آمنة وكريمة لتحسين جودة المعيشة والخدمات بها ورفع المستوى المعيشي للأسر الأكثر احتياجًا.



وأوضح محافظ أسيوط: علينا العمل بجدية وكثافة وتنفيذ توجيهات الحكومة وتعليمات الدولة في فرض سيادة القانون.



جاء ذلك خلال لقاءه مصطفى فتحي ومصطفى عرابي نائبي رئيس مركز القوصية.



ووجه المحافظ ؛ نائبي رئيس مركز القوصية بالنزول إلى أرض الواقع ومتابعة المشروعات الجاري انشائها في نطاق المركز سواء الخطة الاستثمارية للمركز أو المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتيها والمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري للإطمئنان على العمل اولًا بأول وفقًا للمواصفات والمعايير المقررة وتذليل العقبات أمام أعمال التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن والإسراع في توفير حياة كريمة للأهالي وفقًا للمخططات والمشروعات المدرجة لدعم هذه القرى وتعزيز الحماية الاجتماعية وسد الفجوة التنموية خاصة للأسر الأكثر احتياجًا في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.



وأشار إلى تكثيف العمل وتحسين الأداء في منظومة تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة والعمل على الإنتهاء من الإجراءات اللازمة فضلًا عن مواصلة الحملات لازالة كافة التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة ورفع الاشغالات والمرافق والتعديات على حرم الطريق والتي تؤثر على الحركة المرورية وشن حملات دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية لإزالة القمامة والمخلفات الصلبة من أماكن التجمعات والعمل على رفع كفاءة منظومة النظافة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية.



وشدد على ضرورة التواصل المباشر مع المواطنين وبحث طلباتهم ووضع حلول للمشكلات التي تواجههم في كافة القطاعات عن طريق اللقاءات الجماهيرية المستمرة.