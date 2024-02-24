السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: رفع إشغالات الباعة الجائلين بشوارع حي شرق

حملات الاشغالات
حملات الاشغالات

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إننا نعمل على إعادة الانضباط إلى الشارع الأسيوطي وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام وتسهيل النقل والانتقال بالشوارع عن طريق تكثيف حملات ازالة الاشغالات والتعديات على حرم الطريق خاصة التي تتسبب في اختناقات مرورية وتعطيل للمرور ضمن الجهود المبذولة من الجهاز التنفيذي للمحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأشار اللواء عصام سعد، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية لتكثيف حملات مرافق وإزالة الإشغالات وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم ومنع انتشار تعديات الباعة الجائلين وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.


استهداف مناطق بحي شرق أسيوط


وأوضح محافظ أسيوط، أنه تم استهداف عدد من المناطق بنطاق حي شرق أسيوط من بينها شوارع الجمهورية أمام ابراج عثمان بن عفان والجلاء وميدان الأزهر بمنطقة الوليدية بحي شرق.


وجرى رفع كافة إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة والتعديات على حرم الطريق من فرش خضار وحواجز أسمنتية وحديدية وتند قماش ورفع عربات خشب يد وكارو وفتارين، بالإضافة إلى رفع وضبط موازين كهرباء وكفة وترابيزات وكراسى وحوامل حديد وذلك خلال حملة مكبرة برئاسة عبداللطيف فضالة رئيس الحى وإشراف سيد عباس وعاصم ابراهيم نائبي رئيس الحى وبمشاركة قسم الاشغالات والمرافق بالحي وبإستخدام معدات الحي.


وأشار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر عدد من المخالفات حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون.

 

ولفت اللواء عصام سعد، إلى استمرار الحملات بمختلف المراكز والقري والأحياء لرفع الإشغالات بالشوارع والميادين، وتسهيل حركة المرور بمختلف الشوارع وإعادة الانضباط الي الشارع مرة أخرى؛ لتسهيل حركة المرور وعودة المظهر الحضاري للمحافظة.

حملات الاشغالات
حملات الاشغالات
حملات الاشغالات
حملات الاشغالات
حملات الاشغالات
حملات الاشغالات
حملات الاشغالات
حملات الاشغالات
حملات الاشغالات
حملات الاشغالات
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام وتسهيل النقل والانتقال تكثيف حملات ازالة الاشغالات والتعديات كشرطة المرافق ورؤساء المراكز ومسئولي المرافق والاشغالات

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