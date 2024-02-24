سكرتير مساعد أسيوط يشهد الاحتفال بليلة النصف من شعبان بمسجد البقلى

شهد المحاسب عدلي أبو عقيل، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسيوط حضور الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى ليلة النصف من شعبان بمسجد البقلي بحى غرب مدينة أسيوط تحت رعاية فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

جاء ذلك بحضور فضيلة الدكتور الشيخ محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والمقدم هشام الخازندار بقطاع الامن الوطنى وعيون إبراهيم رئيس حي غرب، والشيخ محمد عبداللطيف مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، الشيخ ناصر السيد مدير المتابعة الميدانية بمديرية الاوقاف والشيخ أسامة عبدالفتاح مدير الإدارات بمديرية الأوقاف وعدد من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة ومديري إدارات الأوقاف ولفيف من المواطنين.

فضائل شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال

بدأ الاحتفال عقب أداء صلاة العشاء؛ بالاستماع لآيات من القرآن الكريم للشيخ جمعة سليم ثم كلمة وكيل وزارة الاوقاف بالمحافظة والتى تحدث فيها عن فضائل شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال وليلة النصف من شعبان بصفة خاصة وضرورة التقرب الى الله ـ عز وجل ـ بالصلاة والدعاء وقيام الليل، كما أسرد بعض الأحداث التاريخية والإسلامية التي حدثت في هذا الشهر الفضيل،مشيرا الى بعض الدروس المستفادة من ذكرى تحويل القبلة المباركة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام بمكة المكرمة وبين مقدار حب الله للنبي صلي الله عليه وسلم ومكانته عند الله.

وأشار إلى الدروس والحكم المستفادة من حياة الرسل والأنبياء وخاصة قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم موجهًا جميع الأئمة ورجال الدين الإسلامى بالاستمرار في نشر وسطية وسماحة الدين الإسلامي والاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم داعيًا المولى ـ عز وجل ـ لأن يحفظ مصر وشعبها وقيادتها من كل سوء.

وقدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التهنئة للقيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وللشعب المصري عامة وشعب أسيوط بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان متمنيًا دوام الاستقرار والأمن والأمان لبلدنا العزيز مصر، مطالبًا الجميع بالوقوف جنبًا إلى جنب مع مؤسسات الدولة لاستمرار مسيرة البناء والتنمية لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة.

واختتم الاحتفال بالتواشيح والابتهالات الدينية التي ألقاها القارئ المبتهل يسري عبدالرحمن وسط إعجاب وتفاعل من الحضور.

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