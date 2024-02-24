السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"أسيوط" تنظم سلسلة ندوات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية

جانب من الندوة
جانب من الندوة

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنظيم العديد من اللقاءات والندوات للتوعية بخطورة الزيادة السكانية وأهمية الصحة الإنجابية بالتعاون والتنسيق بين كافة الهيئات والمديريات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وفقا للخطة الاستراتيجية للسكان.

أهمية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وأكد محافظ أسيوط أهمية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي تم اطلاقه في عام 2022 ليكون بمثابة النواة الرئيسية لتحديث الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية ويمثل قاطرة دفع لتنفيذ الاستراتيجية المحدثة، لافتًا إلى أهمية تحقيق أهداف المبادرات الرئاسية الحالية التي تهدف إلى تحسين مستوى الفرد وتحسين خصائص السكان ومنها حياة كريمة وتكافل وكرامة واستراتيجية تمكين المرأة 2030 واستراتيجية الطفل ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن ومراعاة احتياجاتهم المختلفة وزيادة الوعي بقضايا البيئة والحفاظ على البيئة.

وأعلن عن تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ برامج أو خطط تساهم في الحد من الزيادة السكانية غير المبررة والتي تؤثر بالسلب على جهود التنمية المستدامة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تحقيقها بكافة القطاعات الخدمية والتنموية.

وواصلت وحدة السكان بمركز أسيوط تنظيم ندوات توعوية عن الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة والصحة الانجابية وأخطار الزيادة السكانية على الأسرة والمجتمع ضمن حملة تنمية الأسرة المصرية وبإشراف حسني درويش، رئيس مركز أسيوط، وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة ومديرها هاجر محروس مدير المكتبة، ومنطقة الوعظ والاعلان الدينى بالمحافظة.

ونفذت ندوات بمدرستي “مسرع” الإعدادية المشتركة و"الزاوية" الإعدادية بنين عن التعداد السكاني والخصائص السكانية وتنظيم الأسرة والصحة والانجابية وصحة الشباب والمراهقين، كما نفذت وحدة السكان بالمحافظة ندوات توعية عن خطورة الزيادة السكانية بمركز البداري.

جاء ذلك بمشاركة محمد حسن عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة البداري، ورضا خلف نائب رئيس المركز، وبالتنسيق مع الدكتورة وفاء مدير الإدارة الصحية بالبداري، وبحضور الشيخ يحي عليوة ممثل إدارة الأوقاف، وناجح لطيف ممثل الكنيسة، فضلا عن تنظيم قافلة تنظيم أسرة بالوحدة الصحية بقرية العقال البحري، وحملة  تنظيم الأسرة في كلا من الوحدة الصحية بقرية العتمانية والوحده الصحية بقرية التضامن، وفي مركز ديروط نفذ محمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط عدة ندوات بقرى المركز منها ندوة بمقر الوحدة المحلية بدشلوط، عن أهمية تنظيم الأسرة وخطورة الزواج المبكر، وبحضور ومشاركة مسئولي تنظيم الأسرة والرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بالمركز.

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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بخطورة الزيادة السكانية وأهمية الصحة الانجابية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تفعيل الإستراتيجية القومية للسكان لأهداف ورؤية مصر

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